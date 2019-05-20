Генпрокуратура Армении отказалась комментировать прекращение дела против экс-президента Кочаряна, сославшись на отсутствие официального уведомления суда

В Генеральной прокуратуре Армении заявили, что официально не уведомлены о решении суда о прекращении производства по уголовному делу против экс-президента Армении Роберта Кочаряна и других бывших высокопоставленных лиц и направлении в Конституционный суд.

"Генпрокуратура официально не уведомлена о решении суда о прекращении производства по уголовному делу о событиях 1-2 марта 2008 года. Генпрокуратура направила апелляционную жалобу против решения суда первой инстанции об изменении меры пресечения в отношении Кочаряна", - заявил "Интерфаксу" советник генпрокурора Армении Гор Абраамян.

Кроме того, по его словам, в суд направлено ходатайство о самоотводе судьи по делу Кочаряна Давида Григоряна.

Как сообщалось, производство по уголовному делу против экс-президента Армении и других бывших высокопоставленных лиц прекращено и направлено в Конституционный суд.

"Решением суда производство по делу Кочаряна, бывшего вице-премьера Армена Геворкяна, бывшего министра обороны Сейрана Оганяна, бывшего генсека ОДКБ Юрия Хачатурова прекращено и направлено в Конституционный суд. Производство прекращено, что, учитывая, что статья 300.1 УК Армении - свержение конституционного строя - не может быть применена", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь команды адвокатов Кочаряна Элен Аракелян в понедельник.

Ранее адвокаты Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя, обратились в Специальную следственную службу республики с ходатайством о прекращении уголовного преследования.

В ходатайстве отмечалось, что обвинение и уголовное преследование в отношении Кочаряна осуществлено с "грубым нарушением" закона, в частности, нарушены права о личной свободе и неприкосновенности, предусмотренные Европейской конвенцией о защите прав человека и Конституцией Армении.

"Нарушена статья 72 Конституции Армении, согласно которой никто не может быть осужден за такое действие или бездействие, которое в момент совершения не являлось преступлением. Не может быть также назначено более строгое наказание, чем то, которое подлежало применению в момент совершения преступления", - говорилось в ходатайстве.

"Уголовное преследование в отношении Кочаряна не имеет правовых основ, поскольку ему не может быть предъявлено обвинение по статье 300.1 в связи с событиями 2008 года. Необходимо учесть, что данная статья была дополнена в 2009 году. Предусмотренный в статье 300.1 состав преступления не существовал во время событий февраля-марта 2008 года, а утверждение органа предварительного следствия о том, что статья 300.1 идентична со статьей 300 УК Армении (узурпация власти), неверно", - отмечалось в документе.

30 апреля Генпрокуратура Армении опубликовала обвинительное заключение по делу, фигурантами которого являются Кочарян и ряд бывших высокопоставленных чиновников страны.

Ранее Специальная следственная служба Армении сообщила, что завершила предварительное расследование уголовного дела, возбужденного в связи с мартовскими событиями 2008 года, в рамках которого Кочаряну было предъявлено обвинение в свержении конституционного строя страны. Как сообщалось, экс-президент в рамках этого дела также обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Дело с обвинительным заключением было направлено в суд.

Фигурантами уголовного дела также являются экс-министр обороны Сейран Оганян, бывший замминистра обороны и бывший генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, а также бывший руководитель аппарата президента, бывший вице-премьер Армен Геворкян.

Уголовное дело касается событий 2008 года, когда Кочарян покидал президентский пост и готовился передать полномочия победившему на выборах Сержу Саргсяну. Несогласные с результатами голосования сторонники кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна организовали акции протеста. 1 марта 2008 года власти Армении разогнали участников многотысячной акции. В ходе беспорядков погибли 10 человек, более 250 получили ранения.

Нынешний премьер Армении Никол Пашинян в 2008 году был членом предвыборного штаба кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна. После массовых беспорядков 1 марта 2008 года он был объявлен в розыск, сдался властям в 2009 году. В январе 2010 года был осужден на семь лет по обвинению в организации массовых беспорядков. В мае 2011 года вышел на свободу по амнистии. После избрания в мае 2018 года главой правительства Пашинян заявил о неизбежности раскрытия "дела 1 марта".

18 мая суд общей юрисдикции Еревана принял решение освободить из-под ареста Кочаряна.