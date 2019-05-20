Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что один из его потенциальных конкурентов в президентской гонке от демократов Берни Сандерс уже утратил все шансы на успех.
Еще одного потенциального соперника демократа Джо Байдена он назвал "сонным".
"Кажется, что Берни Сандерс - уже история. Сонный Джо Байден выбивается в лидеры, и только подумайте, я здесь только благодаря сонному Джо и человеку, который вытащил его из 1%-ой кучи мусора, президенту О (Бараку Обаме - ИФ). Китай очень хочет (прихода ко власти - ИФ) сонного Джо!", - написал американский президент в Twitter.
Опрос Fox News, любимого телеканала Трампа, на прошлой неделе показал, что 35% демократов готовы проголосовать за Байдена, в то время как за Сандерса - 17%.
Американские СМИ отмечают, что "сонным Джо" Трамп назвал Байдена, чтобы заявить, что у демократа недостаточно сил, чтобы бороться с действующим президентом. В апреле, говоря про самого себя, заявлял, что он чувствует себя "молодым и активным мужчиной".
Трамп уже не первый раз называет Байдена сонным, также ранее он называл политика "сумасшедшим Джо", "Джо-убийцей рабочих мест" и "1%-ым Джо". Последнее прозвище, вероятно, связано с тем, что в 2008 году Джо Байден получил на демократических кокусах в Айове всего 1% голосов и отказался от президентской гонки. Сандерса Трамп неоднократно ранее называл "сумасшедшим Берни".
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