В ООН обеспокоены агрессивной риторикой США и Ирана

В ООН выразили обеспокоенность недавними резкими заявлениями иранской и американской сторон, сочтя, что они способствуют росту напряженности в отношениях этих двух стран.

"Мы обеспокоены все более громкими заявлениями. Мы просим все стороны прекратить подобную риторику", - приводят западные слова пресс-секретаря генсека ООН Стефана Дюжаррика.

Он также призвал Вашингтон и Тегеран избегать любых действий, которые могут усилить эту напряженность.

Дюжаррик добавил, что представители ООН поддерживают контакты на разных уровнях с США и Ираном, чтобы добиться деэскалации напряженности.

В последние недели отношения между Тегераном и США обострились. Некоторые иранские официальные лица в этой ситуации допускали резкие комментарии в адрес США.

Президент США Дональд Трамп в свою очередь пригрозил расправиться с Ираном, если эта страна будет угрожать Вашингтону и провоцировать конфликт. "Если Иран хочет драки, то ему официально - конец. Никогда больше не угрожайте США", - написал он в твиттере.

Позже глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил, что Иран не погибнет. "Иранцы стойко преодолевали невзгоды на протяжении тысячелетий, тогда как все агрессоры исчезли. Экономический терроризм и глумление, ставящее своей целью геноцид, не уничтожат Иран", - написал Зариф в Twitter.