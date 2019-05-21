Зеленский во вторник даст брифинг для СМИ после встречи с руководством парламента

Президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с председателем Верховной Рады, его заместителями, лидерами депутатских фракций и групп во вторник, 21 мая, в 10.00.

Как сообщается на официальном сайте главы государства, после встречи на площади перед зданием администрации президента Украины состоится брифинг для представителей средств массовой информации.