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СНГ 21.05.2019 09:04

Зеленский во вторник даст брифинг для СМИ после встречи с руководством парламента

Президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с председателем Верховной Рады, его заместителями, лидерами депутатских фракций и групп во вторник, 21 мая, в 10.00.

Как сообщается на официальном сайте главы государства, после встречи на площади перед зданием администрации президента Украины состоится брифинг для представителей средств массовой информации.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: УКРАИНА, ПРЕЗИДЕНТ, ПАРЛАМЕНТ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]