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Дальнее зарубежье 21.05.2019 09:16

Взрыв в Каире не повлияет на решение России возобновить полеты в Египет - газета

Теракт в Каире не скажется на сроках запуска авиасообщения России с Египтом, сообщает во вторник газета "Известия" со ссылкой на вице-президента Российского союза туриндустрии (РТС) Юрия Барзыкина и на источник в авиаотрасли Египта.

"Как заявил "Известиям" Юрий Барзыкин, теракт в египетской столице определенно будет учитываться российскими специалистами при оценке курортных аэропортов, но не станет решающим при принятии окончательного решения (о возобновлении авиарейсов в Египет - ИФ)", - говорится в публикации.

По словам Барзыкина, которые приводит издание, "при открытии того или иного направления учитывается весь комплекс мер, безопасность в целом на территории".

"Тем не менее, конкретно на сроках запуска авиасообщения, я думаю, теракт не отразится - совсем недавно там была наша делегация, идет активный обмен информацией между нашими специалистами. Однако в связи со сложившейся обстановкой Россия по-прежнему рекомендует своим гражданам воздержаться от экскурсий как к пирамидам, так и к святым местам на Синайском полуострове", - сообщил газете вице-президент РТС.

Эту информацию изданию подтвердил источник в авиационной сфере Египта. По его словам, в Каире надеются, что теракт никак не отразится на планах России возобновить авиасообщение с курортами, отмечается в статье.

"В аэропортах сохраняется высочайший уровень безопасности, отвечающий всем мировым стандартам. Мы рассчитываем, что российские коллеги примут этот факт во внимание и будут учитывать именно ситуацию в аэропортах и на курортах", - цитирует газета слова анонимного собеседника.

В Росавиации в ответ на официальный запрос изданию заявили, что не будут комментировать эту тему. В пресс-службе Ростуризма не смогли предоставить оперативный комментарий, пишут "Известия".

Ранее сообщалось, что взрыв прогремел в минувшее воскресенье возле туристического автобуса недалеко от Большого египетского музея и пирамид в пригороде Каира Эль-Гизе. Пострадали 17 человек - десять египтян и семь туристов из ЮАР, погибших нет.

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Тэги: РОССИЯ, ЕГИПЕТ, АВИАСООБЩЕНИЕ, МНЕНИЕ


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