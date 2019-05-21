Взрыв в Каире не повлияет на решение России возобновить полеты в Египет - газета

Теракт в Каире не скажется на сроках запуска авиасообщения России с Египтом, сообщает во вторник газета "Известия" со ссылкой на вице-президента Российского союза туриндустрии (РТС) Юрия Барзыкина и на источник в авиаотрасли Египта.
"Как заявил "Известиям" Юрий Барзыкин, теракт в египетской столице определенно будет учитываться российскими специалистами при оценке курортных аэропортов, но не станет решающим при принятии окончательного решения (о возобновлении авиарейсов в Египет - ИФ)", - говорится в публикации.
По словам Барзыкина, которые приводит издание, "при открытии того или иного направления учитывается весь комплекс мер, безопасность в целом на территории".
"Тем не менее, конкретно на сроках запуска авиасообщения, я думаю, теракт не отразится - совсем недавно там была наша делегация, идет активный обмен информацией между нашими специалистами. Однако в связи со сложившейся обстановкой Россия по-прежнему рекомендует своим гражданам воздержаться от экскурсий как к пирамидам, так и к святым местам на Синайском полуострове", - сообщил газете вице-президент РТС.
Эту информацию изданию подтвердил источник в авиационной сфере Египта. По его словам, в Каире надеются, что теракт никак не отразится на планах России возобновить авиасообщение с курортами, отмечается в статье.
"В аэропортах сохраняется высочайший уровень безопасности, отвечающий всем мировым стандартам. Мы рассчитываем, что российские коллеги примут этот факт во внимание и будут учитывать именно ситуацию в аэропортах и на курортах", - цитирует газета слова анонимного собеседника.
В Росавиации в ответ на официальный запрос изданию заявили, что не будут комментировать эту тему. В пресс-службе Ростуризма не смогли предоставить оперативный комментарий, пишут "Известия".
Ранее сообщалось, что взрыв прогремел в минувшее воскресенье возле туристического автобуса недалеко от Большого египетского музея и пирамид в пригороде Каира Эль-Гизе. Пострадали 17 человек - десять египтян и семь туристов из ЮАР, погибших нет.
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 20 нарушений - Минобороны Азербайджана
Израиль и ХАМАС заключили перемирие на полгода - СМИ
Саудовская Аравия в марте увеличила экспорт, снизила добычу нефти - JODI
Потребление бензина на внутреннем рынке Азербайджана в I квартале увеличилось на 7,3%
Импорт кондиционеров в Азербайджан в I квартале 2019г увеличился в 2,8 раза
Алиев наградил Церетели орденом «Дружбы» за вклад в укрепление культурных связей между Азербайджаном и РФ
Минтруда Азербайджана сэкономило в 2018г более 6 млн манатов при реализации программы самозанятости
Инвалиды войны и семьи шехидов получат в 2019 году свыше 800 квартир – Минтруда Азербайджана
Президент Алиев выделил более 20 млн манатов на строительство центра ASAN Xidmet в Кюрдямирском районе
Президент Алиев провел рокировку глав ИВ Саатлинского и Сабирабадского районов
ГААД получит 6,4 млн манатов на восстановление 5 мостов в Гяндже
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Visa Signature АтаБанк-а предлагает премиальные возможности
Число пользователей Nar TV выросло на 117%
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог