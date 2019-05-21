Руководители спецслужб стран СНГ обсудят в Душанбе как противостоять переправке боевиков в страны Содружества - ФСБ

Совет руководителей органов безопасности стран СНГ (СОРБ) обсудит в столице Таджикистана вопросы совершенствования механизмов международного розыска террористов и экстремистов, а также противодействие радикальному исламизму в интернете, сообщили "Интерфаксу" в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"21 мая 2019 года в Душанбе состоится очередное, 46-е заседание Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников Содружества Независимых государств", - сказали в ЦОС.

Основное внимание на совете, добавили там, будет уделено совершенствованию сотрудничества специальных служб в сфере борьбы с терроризмом и организованной преступностью.

"Члены СОРБ согласуют дополнительные меры по повышению эффективности международного розыска лиц, совершивших преступления террористического или экстремистского характера, а также по активизации сотрудничества специальных служб при проведении оперативно-розыскных мероприятий в целях пресечения переправки боевиков-террористов в государства-участники СНГ", - сказали в российской спецслужбе.

Кроме того, отметили в ЦОС, планируется "наметить пути дальнейшего совместного противодействия распространению салафитской идеологии, в том числе нейтрализации источников пропаганды салафизма в сети интернет".

Руководитель Антитеррористического центра Содружества (АТЦ) Андрей Новиков представит отчёт об итогах выполнения программы сотрудничества государств СНГ в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма на 2017-2019 годы, а также о результатах деятельности центра в 2018 году, говорится в сообщении.

Российскую делегацию возглавляет директор ФСБ РФ генерал армии Александр Бортников.