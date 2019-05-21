США недооценивают возможности китайской Huawei - основатель компании

Основатель китайской телекоммуникационной компании Huawei Жэнь Чжэнфэй считает, что Соединенные Штаты недооценивают возможности его фирмы, меры Вашингтона против нее не смогут повлиять на ее участие в создании мировой системы связи формата G5.
"Нынешние действия американских политиков свидетельствуют, что они недооценивают нашу силу", - заявил он в интервью центральному телевидению Китая.
Жэнь Чжэнфэй отметил: "Сеть 5G , создаваемая Huawei, абсолютно не пострадает. С точки зрения технологий 5G, другие компании не смогут догнать Huawei еще два-три года".
Как сообщалось, на прошлой неделе США приняли решение внести Huawei в список компаний, поставки для которых из США могут осуществляться только на основании специальных лицензий.
Американская Google уже приостановила предоставление услуг и техническую поддержку Huawei, сообщила накануне Financial Times со ссылкой на свои источники.
Huawei, которая является вторым крупнейшим в мире производителем смартфонов, использует в них операционную систему Android от Google. В прошлом году китайская компания поставила на рынок 200 млн смартфонов.
Android является общедоступным ПО, но Huawei теперь не сможет получать различные услуги, предоставляемые партнерам самой Google.
При производстве оборудования Huawei широко использует также американские полупроводники, производимые Qualcomm, Intel и Broadcom. Общий объем закупок китайской компанией комплектующих в США составляет $11 млрд.
По сообщениям СМИ, Huawei создала существенные запасы комплектующих и вела работу по поиску альтернативных источников поставок полупроводников, а также разрабатывает собственную операционную систему для смартфонов.
В минувший понедельник минторговли США предоставила Huawei временные разрешения сроком на 90 дней на поддержку телекоммуникационных сетей и обновление программного обеспечения ее клиентам.
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