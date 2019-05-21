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Полиция задержала мужчину, забравшегося на Эйфелеву башню

Неизвестный мужчина, забравшийся ранее на Эйфелеву башню в Париже, находится под контролем французской полиции, сообщает местное телевидение.

Мужчина около пяти часов находился на одном из пролетов достопримечательности, на очень большой высоте, и отказывался слезать. По некоторым данным, он угрожал совершить самоубийство.

После обнаружения мужчины Эйфелева башня была закрыта для посещения. Находивших на ней туристов эвакуировали. Также был закрыт доступ людей на прилегающую к Эйфелевой башне часть Марсова поля.

Пока неясно, почему службам безопасности не удалось остановить мужчину, когда он только начинал свое "восхождение" на один из символов Парижа.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, БАШНЯ, НАРУШИТЕЛЬ, ЗАДЕРЖАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]