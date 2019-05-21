Суд в США поддержал требование конгрессменов о предоставлении налоговых деклараций Трампа

Судья Амит Мейта постановил, что группа законодателей под руководством председателя надзорного комитета Палаты представителей Элайджа Каммингса имела веские причины для запроса финансовых отчетов президента от бухгалтерской фирмы Mazars, хотя они и предшествовали его вступлению в должность, сообщает The Hill.
"Это фактические законные законодательные цели, и суд не должен ставить под сомнение, действительно ли действия комитета мотивированы политическими соображениями", - говорится в постановлении.
Судья отказался ограничивать содержание запроса конгрессменов, указав, что не может вмешиваться в подобные вопросы деятельности законодательного органа власти.
Он отметил, что "широкие следственные полномочия группы не новы", указав на расследования, проведенные комитетом, когда он находился под контролем республиканцев.
По его мнению, "не суд должен ставить под сомнение, действительно ли действия комитета мотивированы политическими соображениями", как утверждали адвокаты президента.
Судья также отклонил ходатайство Трампа об отсрочке вступления своего решения в силу для подачи апелляции.
"Суду хорошо известно, что это дело связано с записями, касающимися частных и деловых дел президента Соединенных Штатов. Но по вопросу о том, предоставлять ли отсрочку до подачи апелляции, президент подчиняется тому же правовому стандарту, что и любой другой истец, который не имеет преимущественной силы", - следует из решения суда.
По его мнению, обе стороны иска согласились на семидневный период ожидания после любого решения, прежде чем Mazars представит какие-либо документы. Адвокаты президента заявили, что будут обжаловать любое решение не в их пользу.
В свою очередь, пресс-секретарь Mazars в понедельник заявила изданию, что компания "будет уважать юридический процесс и полностью соблюдать свои юридические обязательства".
Глава надзорного комитета палаты представителей Элайджа Каммингс в апреле направил повестку налоговой фирме Mazars, которая готовила налоговые декларации для Трампа на протяжении примерно десяти лет.
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