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Трамп пообещал обжаловать решение суда, поддерживающее предоставление его налоговых деклараций конгрессменам

Президент США Дональд Трамп заявил, что будет обжаловать решение федерального судьи, поддерживающее предоставление его финансовых отчетов от бухгалтерской фирмы Mazars по повестке надзорного комитета Палаты представителей США.

"Мы будем обжаловать его. Это очевидно совершенно неправильное решение назначенного Обамой судьи", - сказал Трамп журналистам в Белом доме перед отъездом на предвыборный митинг в Пенсильвании.

Ранее судья Амит Мейта постановил, что группа законодателей под руководством председателя надзорного комитета Палаты представителей Элайджа Каммингса имела веские причины для запроса финансовых отчетов президента от бухгалтерской фирмы Mazars, хотя они и предшествовали его вступлению в должность.

Глава надзорного комитета палаты представителей Каммингс в апреле направил повестку налоговой фирме Mazars, которая готовила налоговые декларации для Трампа на протяжении примерно десяти лет.

По словам демократов, они потребовали предоставить финансовые отчеты Трампа, чтобы определить, есть ли у него какие-либо конфликты интересов и могут ли иностранцы оказывать влияние на него.

Белый дом и юридическая команда Трампа утверждали, что конгрессмены не имеют законной законодательной цели в требовании записей и обвиняли демократов в попытке найти компромат на президента по политическим причинам.

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Тэги: США, ТРАМП, КОНГРЕССМЕНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]