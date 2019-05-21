Армия и оппозиция в Судане не смогли пока договориться по вопросам представительства в органах власти

Переходный военный совет Судана, который пришел к власти в стране в результате военного переворота, и оппозиционное объединение "Силы за свободу и перемены" не смогли пока прийти к соглашению по вопросам численного представительства в формируемых органах власти.
"Главным вопросом разногласий продолжает оставаться распределение мест между военными и гражданскими представителями в совете, а также вопрос о том, кто будет возглавлять новый орган власти", - говорится в совместном заявлении военных и оппозиции по итогам очередного раунда переговоров, который завершился в ночь на вторник.
Как отмечает оппозиция, военный совет настаивает на том, что лидером нового органа власти должен быть их представитель.
Как сообщил журналистам один из лидеров объединения "Силы за свободу и перемены" Сиддик Юсеф, "переговоры между нами и переходным военным советом приостановлены до тех пор, пока не произойдет прорыв".
Ранее военному совету и лидерам оппозиционного объединения удалось достичь соглашения о трехлетнем переходном периоде.
"Мы договорились о переходном периоде сроком на три года", - заявил журналистам член военного совета генерал-лейтенант Яссер аль-Атта после переговоров на минувшей неделе.
Он отметил, что договоренности включают в себя создание нового органа власти - суверенного совета.
После подписания соглашения о формировании суверенного совета, который придет на смену военному совету, будет создано переходное мирное правительство для решения повседневных вопросов страны. Оно также будет готовить первые после военного переворота выборы, которые должны будут состояться по окончании переходного периода.
В апреле в Судане произошел военный переворот, президент страны Омар аль-Башир был арестован. После переворота в стране продолжались массовые протесты с требованием создания гражданских органов власти.
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