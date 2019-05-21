Сенатор-республиканец Линдси Грэм, близкий к президенту США Дональду Трампу, пригрозил Ирану военным ответом, если его деятельность будет угрожать интересам США.
"Если иранские угрозы в отношении американцев и наших интересов будут приведены в действие, мы должны будем дать сокрушительный военный удар", - написал он в Twitter.
Ранее, по словам Грэма, ему сообщил о росте напряженности в отношениях с Ираном советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.
"Очевидно, что в последние несколько недель Иран атаковывал трубопроводы и суда других стран и создавал угрозы интересам США в Ираке", - написал Линдси Грэм.
Такое заявление Грэм сделал после того, как 12 мая были зафиксированы "вредительские акты" против четырех танкеров вблизи территориальных вод ОАЭ. Впоследствии стало известно, что одно из четырех пострадавших от нападения судов в Оманском заливе принадлежит ОАЭ, еще одно - Норвегии. Два других танкера принадлежат Саудовской Аравии.
15 мая власти Саудовской Аравии сообщили, что беспилотники нанесли удар по нефтепроводу "Восток-Запад", и предположили, что атака была проведена йеменскими мятежниками-хуситами. В ней, по данным саудовской стороны, были задействованы семь беспилотных летательных аппаратов. Эр-Рияд обвинил Тегеран в причастности к атаке.
США официально не указывали на Тегеран в связи с атаками, однако ранее неоднократно обвиняли Иран в планировании действий, вредящих интересам США.
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 20 нарушений - Минобороны Азербайджана
Израиль и ХАМАС заключили перемирие на полгода - СМИ
Саудовская Аравия в марте увеличила экспорт, снизила добычу нефти - JODI
Потребление бензина на внутреннем рынке Азербайджана в I квартале увеличилось на 7,3%
Импорт кондиционеров в Азербайджан в I квартале 2019г увеличился в 2,8 раза
Алиев наградил Церетели орденом «Дружбы» за вклад в укрепление культурных связей между Азербайджаном и РФ
Минтруда Азербайджана сэкономило в 2018г более 6 млн манатов при реализации программы самозанятости
Инвалиды войны и семьи шехидов получат в 2019 году свыше 800 квартир – Минтруда Азербайджана
Президент Алиев выделил более 20 млн манатов на строительство центра ASAN Xidmet в Кюрдямирском районе
Президент Алиев провел рокировку глав ИВ Саатлинского и Сабирабадского районов
ГААД получит 6,4 млн манатов на восстановление 5 мостов в Гяндже
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Visa Signature АтаБанк-а предлагает премиальные возможности
Число пользователей Nar TV выросло на 117%
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог