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Дальнее зарубежье 21.05.2019 10:15

Представитель Гуайдо сообщил о встрече с представителями Минобороны и госдепа США

Представитель лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо в США - Карлос Веккьо рассказал о прошедшей встрече с сотрудниками Минобороны и госдепа США.

"Мы собрались вместе с Густаво Тарре Брисеньо (представитель Венесуэлы в Организации Американских государства (ОАГ) - ИФ) с представителями Минобороны, госдепартамента США для оценки совместных механизмов сотрудничества и стратегического планирования и продвижения решения социального, политического и гуманитарного кризиса в Венесуэле", - написал Веккьо в своем Twitter.

Он отметил, что на встрече они обсудили "все аспекты кризиса и варианты".

"Мы удовлетворены достигнутым прогрессом. Продолжаем!" - сообщил Веккьо.

В свою очередь, Гуайдо заявил: "Мы добиваемся прогресса в наращивании потенциала и международном сотрудничестве, которое позволит нам выйти из кризиса и начать восстановление нашей страны. Идем дальше!"

21 января в Каракасе была предпринята попытка мятежа, организованного группой служащих Национальной гвардии в одной из столичных казарм. После этого инцидента Верховный суд Венесуэлы отстранил от должности председателя Национальной ассамблеи лидера оппозиции Гуайдо. В ответ тот призвал жителей Каракаса и других городов Венесуэлы выйти на акции протеста.

Спустя несколько дней в Венесуэле прошли массовые антиправительственные акции протеста. 23 января Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны.

Практически сразу после этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки, ряд стран ЕС и ряд других государств официально признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы или выразили ему поддержку.

Среди тех, кто поддержал победившего на выборах президента Мадуро - Россия, Мексика, Куба, Боливия и Турция. Российские политики на происходящее в Венесуэле и вокруг этой страны отреагировали резко, расценив события 23 января как попытку государственного переворота.

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Тэги: ВЕНЕСУЭЛА, США, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]