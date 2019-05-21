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Дальнее зарубежье 21.05.2019 10:26

Пенс отправится в Канаду для обсуждения нового торгового соглашения USMCA

Вице-президент США Майк Пенс отправится в Канаду на следующей неделе, чтобы встретиться с премьер-министром Джастином Трюдо и обсудить вопросы торговли, сообщает Белый дом.

"Вице-президент Пенс посетит в четверг, 30 мая, Оттаву от имени президента Трампа, чтобы призвать к незамедлительному одобрению соглашения США-Мексика-Канада (USMCA) и чтобы встретиться с премьер-министром Трюдо для обсуждения следующих шагов", - говорится в распространенном сообщении.

"USMCA не только является огромным экономическим благом для США, но и хорошей сделкой для наших союзников к северу и югу от границы", - заявила, в свою очередь пресс-секретарь вице-президента США Алисса Фара.

В ноябре 2018 года президент США Трамп, премьер-министр Канады Трюдо и президент Мексики Энрике Пенья Ньето на полях саммита G20 подписали новое торговое соглашение - USMCA.

Ряд положений сделки вступили в силу сразу после того, как лидеры подписали документы. Соглашение нужно еще ратифицировать в парламентах всех трех стран.

Пересмотр NAFTA или отказ от него являлось одним из предвыборных обещаний Трампа. По его мнению, это соглашение было невыгодно США, и он называл его "одной из худших торговых сделок".

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Тэги: США, КАНАДА, СОГЛАШЕНИЕ, ОБСУЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]