Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8962 RUR   0.0263 GBR   2.1648 TRY   0.2805

Цена на нефть

    $/bbl WTI 63.10 0.34 Brent 71.97 -0.24

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 21.05.2019 09:07

Трамп пригрозил ответить на возможную агрессию Ирана "огромной силой"

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что возможные провокации Ирана будут встречены "огромной силой".

"Мы посмотрим, что произойдет (...) У нас нет никаких признаков того, что что-то произошло или произойдет, но если это произойдет, это будет встречено, очевидно, с огромной силой", - сказал Трамп журналистам.

"У нас нет выбора", - добавил он.

Президент США также отметил, что готов к переговорам с Ираном, но решение о них должно исходить от Тегерана.

"Если они позвонят, то мы, конечно, начнем переговоры. Но решение за ними. Я бы хотел, чтобы они позвонили, если они готовы к этому", - сказал Трамп.

В последние недели отношения между Ираном и США обострились. Некоторые иранские официальные лица в этой ситуации допускали резкие комментарии в адрес США. В то же время, глава МИД Ирана Джавад Зариф ранее на этой неделе выразил уверенность, что войны с США не будет.

В свою очередь президент США Трамп на прошлой неделе пригрозил расправиться с Ираном, если это страна будет угрожать Вашингтону и провоцировать конфликт.

"Если Иран хочет драки, то ему официально - конец. Никогда больше не угрожайте США", - написал он в Twitter.

Однако позднее Трамп отмечал, что он против войны с Ираном, но при этом не может допустить, чтобы Иран создал и располагал ядерным оружием.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ИРАН, ТРАМП


Похожие новости


В ООН обеспокоены агрессивной риторикой США и Ирана Трамп: США не пытаются наладить переговоры с Ираном Угрожающие заявления Трампа не способны уничтожить Иран - Зариф Трамп заявил, что не позволит Ирану иметь ядерное оружие Трамп грозит покончить с Ираном, если тот продолжит угрожать Войны Ирана с США не будет, уверен Зариф

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]