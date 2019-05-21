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Дальнее зарубежье 21.05.2019 10:38

ООН изучает письмо КНДР об аресте судна Wise Honest властями США

Организация Объединенных Наций изучает письмо, направленное Северной Кореей в связи с задержанием властями США судна Wise Honest по подозрению в нарушении санкций, введенных в отношении Пхеньяна.

"Мы изучаем письмо, так как (...) оно связано с вопросом санкций в отношении КНДР и действиями по реализации этих санкций", - сказал пресс-секретарь главы ООН Стефан Дюжаррик на брифинге в Нью-Йорке в понедельник.

Ранее сообщалось, что представитель КНДР в ООН Ким Сон направил генеральному секретарю Всемирной организации Антониу Гуттерешу письмо в связи с задержанием властями США судна Wise Honest, в котором он назвал арест "незаконным и возмутительным актом", нарушающим международные законы.

"Односторонние санкции, такие как" закон о санкциях "против КНДР, основанный на внутреннем законодательстве США, который США использовали в качестве основания для задержания судна, определяются как незаконный акт, идущий вразрез с Уставом ООН и международными законами",- написал Ким Сон.

Отмечается, северокорейский представитель намерен провести брифинг о захвате судна в штаб-квартире ООН во вторник.

Судебные власти США объявили, что впервые задержали северокорейское судно за нарушение действующих против КНДР санкций. Предполагается, что судно Wise Honest незаконно перевозило уголь и оборудование. Задержание было проведено в апреле 2019 года, причём не самими США. В настоящее время судно находится под американским контролем.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: КНДР, США, ООН, ПИСЬМО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]