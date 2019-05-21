ООН изучает письмо КНДР об аресте судна Wise Honest властями США

Организация Объединенных Наций изучает письмо, направленное Северной Кореей в связи с задержанием властями США судна Wise Honest по подозрению в нарушении санкций, введенных в отношении Пхеньяна.
"Мы изучаем письмо, так как (...) оно связано с вопросом санкций в отношении КНДР и действиями по реализации этих санкций", - сказал пресс-секретарь главы ООН Стефан Дюжаррик на брифинге в Нью-Йорке в понедельник.
Ранее сообщалось, что представитель КНДР в ООН Ким Сон направил генеральному секретарю Всемирной организации Антониу Гуттерешу письмо в связи с задержанием властями США судна Wise Honest, в котором он назвал арест "незаконным и возмутительным актом", нарушающим международные законы.
"Односторонние санкции, такие как" закон о санкциях "против КНДР, основанный на внутреннем законодательстве США, который США использовали в качестве основания для задержания судна, определяются как незаконный акт, идущий вразрез с Уставом ООН и международными законами",- написал Ким Сон.
Отмечается, северокорейский представитель намерен провести брифинг о захвате судна в штаб-квартире ООН во вторник.
Судебные власти США объявили, что впервые задержали северокорейское судно за нарушение действующих против КНДР санкций. Предполагается, что судно Wise Honest незаконно перевозило уголь и оборудование. Задержание было проведено в апреле 2019 года, причём не самими США. В настоящее время судно находится под американским контролем.
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