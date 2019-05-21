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Дальнее зарубежье 21.05.2019 09:10

Экс-чемпион "Формулы-1" и бизнесмен Ники Лауда скончался в возрасте 70 лет

Экс-чемпион "Формулы-1" и бизнесмен Ники Лауда скончался в возрасте 70 лет в ночь на вторник, сообщает австрийский телеканал "Орф" со ссылкой на электронное письмо семьи Лауда.

"В тихой скорби сообщаем, что наш любимый Ники мирно почил в понедельник, 20 мая 2019 года, в кругу семьи", - говорится в письме.

Лауда трижды становился чемпионом "Формулы-1", в 1976 году на трассе Нюрбургринг в Германии он попал в страшную автокатастрофу и получил многочисленные ожоги и повреждения внутренних органов. С середины 1990-х годов Лауда вследствие травм страдал от заболевания почек, донором почки стала для него его жена Биргит Ветцингер. Летом 2018 года экс-автогонщику провели операцию по трансплантации легкого.

В последние годы Лауда занимался бизнесом, в том числе авиаперевозками, с сентября 2012 года он был председателем наблюдательного совета команды "Формулы-1" "Мерседес".

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Тэги: АВСТРИЯ, СПОРТСМЕН, КОНЧИНА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]