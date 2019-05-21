Манат подешевел к евро и рублю, стабилен к доллару

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 21 мая сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 21 мая ЦБА установил 1,897 манат/1EUR (20 мая - 1,8962 манат/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 21 мая установил 0,0264 манат/1RUB (20 мая - 0,0263 манат/1RUB).
Б.Рустамбеков
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