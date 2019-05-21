Нефть продолжает дорожать, цена Brent выросла до $72,18 за баррель

Нефть дорожает во вторник на сохраняющихся ожиданиях продления странами ОПЕК+ соглашения об ограничении добычи нефти на второе полугодие 2019 года.
Сдерживающим фактором для роста цен на нефть является эскалация торговой войны между США и Китаем, повысившая опасения замедления глобального экономического подъема и снижения спроса на нефть.
Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 составляет $72,18 за баррель, что на $0,21 (0,29%) выше уровня закрытия предыдущей сессии. В понедельник эти контракты упали в цене на $0,24 (0,33%) - до $71,97 за баррель.
Фьючерс на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,24 (0,38%) - до $63,34 за баррель. По итогам предыдущих торгов контракт подорожал на $0,34 (0,54%) - до $63,1 за баррель.
Как сообщалось, министерский мониторинговый комитет ОПЕК+, встреча которого состоялась в минувшие выходные, решил занять выжидательную позицию до саммита всех стран ОПЕК и не-ОПЕК, запланированного на конец июня. Вместе с тем министры не исключили, что договоренности о сокращении добычи могут быть продлены до конца 2019 года.
Министр нефти Саудовской Аравии Халид аль Фалих заявил о продолжающемся росте мировых запасов нефти, предложив участникам сделки ОПЕК+ сосредоточиться именно на снижении этого показателя.
По словам сырьевого аналитика Schneider Electric Робби Фрейзера, слова Фалиха, прозвучавшие на встрече комитета, "в какой-то мере противоречат обещаниям компенсировать потерю иранских поставок нефти".
Он отметил, что "нарастающая напряженность в отношениях США и Китая остается основным фактором, ограничивающим "бычий" тренд на нефтяном рынке".
Тем временем, эксперты Citigroup полагают, что нефтяной рынок справится с опасениями, связанными с последствиями конфликта США и КНР.
Цена нефти Brent поднимется до $75 за баррель в краткосрочной перспективе, и возможно, даже превысит эту отметку и двинется в сторону $78 за баррель, прогнозирует глава отдела исследований сырьевого рынка Citi Эд Морзе.
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 20 нарушений - Минобороны Азербайджана
Израиль и ХАМАС заключили перемирие на полгода - СМИ
Саудовская Аравия в марте увеличила экспорт, снизила добычу нефти - JODI
Алиев наградил Церетели орденом «Дружбы» за вклад в укрепление культурных связей между Азербайджаном и РФ
Минтруда Азербайджана сэкономило в 2018г более 6 млн манатов при реализации программы самозанятости
Инвалиды войны и семьи шехидов получат в 2019 году свыше 800 квартир – Минтруда Азербайджана
Президент Алиев выделил более 20 млн манатов на строительство центра ASAN Xidmet в Кюрдямирском районе
Президент Алиев провел рокировку глав ИВ Саатлинского и Сабирабадского районов
ГААД получит 6,4 млн манатов на восстановление 5 мостов в Гяндже
Хуситы заявляют о новой атаке на Саудовскую Аравию с помощью беспилотника
ООН изучает письмо КНДР об аресте судна Wise Honest властями США
Пенс отправится в Канаду для обсуждения нового торгового соглашения USMCA
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Visa Signature АтаБанк-а предлагает премиальные возможности
Число пользователей Nar TV выросло на 117%
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог