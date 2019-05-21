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ТЭК 21.05.2019 09:55

Азербайджан презентует в Лондоне реформы в сфере энергетики

Азербайджано-британский энергетический форум пройдет в Лондоне, говорится в сообщении министерства энергетики Азербайджана.

«Форум пройдет в рамках 3-го заседания азербайджано-британской совместной межправительственной комиссии (МПК) по экономическому сотрудничеству, намеченной на 22 мая. В работе форума и комиссии с азербайджанской стороны примет участие министр энергетики Пярвиз Шахбазов», - отмечается в информации.

По данным Минэнерго, в рамках форума ожидается выступление Шахбазова и презентации по вопросам развития нефтегазового сектора, возобновляемых источников энергии и реформ в сфере энергетики Азербайджана.

В ходе заседания МПК стороны обсудят текущее состояние экономических и торговых связей между Азербайджаном и Великобританией, работы, проведенные после предыдущего заседания комиссии и перспективы расширения сотрудничества.

Шахбазов является сопредседателем МПК с азербайджанской стороны, госминистр по торговой политике Великобритании Джордж Холлиннбери.

Н.Аббасова

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЭНЕРГОФОРУМ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]