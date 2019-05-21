Импорт кондиционеров в Азербайджан в I квартале 2019г увеличился в 2,8 раза

Импорт кондиционеров в Азербайджан в I-ом квартале 2019 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2,8 раза - до 21,772 тыс. единиц, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.
Общая стоимость импортированных в республику в отчетном периоде кондиционеров оценивается в $5 млн 617,6 тыс. (рост в 1,8 раза).
За отчетный период в Азербайджан также импортировано 115,2 тыс. единиц вычислительных машин, блоков и установок (рост на 48,5%) на сумму $15 млн 675,8 тыс. (рост на 24,7%).
Кроме этого, за отчетный период на 13,9% - до 40,161 тыс. единиц снизился импорт в Азербайджан стиральных машин, общая стоимость которых оценивается $8 млн 115,7тыс. (рост на 9,5%).
Б.Рустамбеков
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