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Дальнее зарубежье 21.05.2019 10:41

Хуситы заявляют о новой атаке на Саудовскую Аравию с помощью беспилотника

Йеменские повстанцы-хуситы заявили о нанесении удара по Саудовской Аравии с помощью беспилотного летательного аппарата, сообщает во вторник агентство Associated Press.

По его данным, целями мятежников стал склад на территории аэропорта и военная база.

Информации о пострадавших и ущербе пока нет.

На прошлой неделе власти Саудовской Аравии сообщили, что беспилотники атаковали нефтепровод "Восток-Запад", и предположили, что за этим стоят йеменские мятежники-хуситы. В этой атаке, по данным саудовской стороны, были задействованы семь беспилотных летательных аппаратов.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Арабская коалиция поддерживает войска йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади в их противостоянии повстанцам.

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Тэги: ЙЕМЕН, САУДАРАВИЯ, ПОВСТАНЦЫ, УДАР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]