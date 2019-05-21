Хуситы заявляют о новой атаке на Саудовскую Аравию с помощью беспилотника

Йеменские повстанцы-хуситы заявили о нанесении удара по Саудовской Аравии с помощью беспилотного летательного аппарата, сообщает во вторник агентство Associated Press.

По его данным, целями мятежников стал склад на территории аэропорта и военная база.

Информации о пострадавших и ущербе пока нет.

На прошлой неделе власти Саудовской Аравии сообщили, что беспилотники атаковали нефтепровод "Восток-Запад", и предположили, что за этим стоят йеменские мятежники-хуситы. В этой атаке, по данным саудовской стороны, были задействованы семь беспилотных летательных аппаратов.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Арабская коалиция поддерживает войска йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади в их противостоянии повстанцам.