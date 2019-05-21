Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.897 RUR   0.0264 GBR   2.1628 TRY   0.2815

Цена на нефть

    $/bbl WTI 63.10 0.34 Brent 71.97 -0.24

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 21.05.2019 13:03

Участники саммита ЕАЭС в Казахстане 29 мая обсудят ориентиры макроэкономической политики на 2019-2020гг

Юбилейное заседание Высшего Евразийского экономического совета (главный наднациональный орган ЕАЭС) состоится 29 мая в столице Казахстана.

Заседание приурочено к двум юбилейным датам - 25-летию идеи первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева о евразийской интеграции и пятилетию подписания договора о Евразийском экономическом союзе, говорится в сообщении комитета информации министерства информации и общественного развития Казахстана.

В ходе заседания главы государств обсудят основные ориентиры макроэкономической политики ЕАЭС на 2019 - 2020 годы. Будет подписан ряд международных договоров.

На заседании будут рассмотрены вопросы текущей деятельности и перспективы дальнейшего развития ЕАЭС в сфере цифровизации. На встрече будут представлены доклады о реализации основных направлений международной деятельности союза за 2018 год, о достигнутых результатах и необходимых решениях при заключении торговых договоров ЕАЭС с третьими странами, говорится в сообщении.

В Евразийский экономический союз входят пять стран: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и РФ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, ЕАЭС, ЗАСЕДАНИЕ, ПОВЕСТКА


Похожие новости


Авторитет Назарбаева еще будет востребован для продвижения ЕАЭС на международной арене, отмечают в правительстве РФ Назарбаев отметил успешную работу ЕАЭС в рамках инициативы "Один пояс, один путь" Назарбаев может стать почетным председателем Евразийского экономического союза - газета Назарбаев считает, что ЕАЭС уверенно продвигается к свободному движению товаров, услуг и капитала Парламент Казахстана ратифицировал соглашение о маркировке товаров в ЕАЭС Страны ЕАЭС планируют интегрировать технопарки

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]