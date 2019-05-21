Участники саммита ЕАЭС в Казахстане 29 мая обсудят ориентиры макроэкономической политики на 2019-2020гг

Юбилейное заседание Высшего Евразийского экономического совета (главный наднациональный орган ЕАЭС) состоится 29 мая в столице Казахстана.

Заседание приурочено к двум юбилейным датам - 25-летию идеи первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева о евразийской интеграции и пятилетию подписания договора о Евразийском экономическом союзе, говорится в сообщении комитета информации министерства информации и общественного развития Казахстана.

В ходе заседания главы государств обсудят основные ориентиры макроэкономической политики ЕАЭС на 2019 - 2020 годы. Будет подписан ряд международных договоров.

На заседании будут рассмотрены вопросы текущей деятельности и перспективы дальнейшего развития ЕАЭС в сфере цифровизации. На встрече будут представлены доклады о реализации основных направлений международной деятельности союза за 2018 год, о достигнутых результатах и необходимых решениях при заключении торговых договоров ЕАЭС с третьими странами, говорится в сообщении.

В Евразийский экономический союз входят пять стран: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и РФ.