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СНГ 21.05.2019 12:35

Минюст до середины июня решит, регистрировать ли партию сторонников Навального

Вопрос о государственной регистрации партии оппозиционера Алексея Навального "Россия будущего" будет решен в течение месяца, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства юстиции.

"15 мая в Минюст поступили документы для государственной регистрации Политической партии "Россия будущего" при создании. Статьей 15 Федерального закона "О политических партиях" установлен месячный срок для рассмотрения Минюстом документов, представленных на государственную регистрацию политической партии", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем во вторник на запрос агентства.

На минувшей неделе глава фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального Иван Жданов сообщил, что в Минюст направлены документы для регистрации партии "Россия будущего".

"Мы в 9-й раз подали документы на регистрацию политической партии "Россия будущего", - сообщил Жданов в Facebook.

В марте партия "Россия будущего" провела учредительный съезд. В центральный совет партии вошли Навальный, Жданов, Николай Ляскин, Александр Помазуев, Сергей Бойко и Руслан Шаведдинов, а председателем партии избран Навальный.

Это девятая попытка партии зарегистрироваться в Минюсте.

В прошлый раз Минюст России отказал в регистрации партии "Россия будущего" из-за того, что партия представила не все документы, необходимые для регистрации, в том числе, отсутствовала часть протоколов региональных отделений о выдвижении делегатов на съезд, два протокола о проведении региональных собраний.

Кроме того, в Минюст при повторной подаче документов были представлены изменения в текст устава, а не устав с внесенными изменениями.

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Тэги: РОССИЯ, МИНЮСТ, НАВАЛЬНЫЙ, ПАРТИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]