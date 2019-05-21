Минюст до середины июня решит, регистрировать ли партию сторонников Навального

Вопрос о государственной регистрации партии оппозиционера Алексея Навального "Россия будущего" будет решен в течение месяца, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства юстиции.
"15 мая в Минюст поступили документы для государственной регистрации Политической партии "Россия будущего" при создании. Статьей 15 Федерального закона "О политических партиях" установлен месячный срок для рассмотрения Минюстом документов, представленных на государственную регистрацию политической партии", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем во вторник на запрос агентства.
На минувшей неделе глава фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального Иван Жданов сообщил, что в Минюст направлены документы для регистрации партии "Россия будущего".
"Мы в 9-й раз подали документы на регистрацию политической партии "Россия будущего", - сообщил Жданов в Facebook.
В марте партия "Россия будущего" провела учредительный съезд. В центральный совет партии вошли Навальный, Жданов, Николай Ляскин, Александр Помазуев, Сергей Бойко и Руслан Шаведдинов, а председателем партии избран Навальный.
Это девятая попытка партии зарегистрироваться в Минюсте.
В прошлый раз Минюст России отказал в регистрации партии "Россия будущего" из-за того, что партия представила не все документы, необходимые для регистрации, в том числе, отсутствовала часть протоколов региональных отделений о выдвижении делегатов на съезд, два протокола о проведении региональных собраний.
Кроме того, в Минюст при повторной подаче документов были представлены изменения в текст устава, а не устав с внесенными изменениями.
Азербайджан может открыть посольство в Венесуэле, идут переговоры – посол в Баку
Мадуро примет участие в саммите Движения неприсоединения в октябре 2019 года в Баку – посол Венесуэлы
Азербайджанские военнослужащие примут участие в 6 конкурсах на Армейских играх – 2019
Минналогов Азербайджана до конца мая проведет секторальную оценку налоговых пустот
AzAlternativEnerji увеличило в 2018г чистый убыток на 3,6%
Нефть Brent подорожает до $75 за баррель в ближайшее время - Citigroup и UBS
Азербайджанская и российская Академии наук договорились о научно-техническом сотрудничестве
Центры DOST появятся 2020 году в регионах Азербайджана - Минтруда
Минздрав Азербайджана направит более 5,7 млн манатов на оснащение оборудованием двух лечебных учреждений в Баку
Президент Алиев выделил более 20 млн манатов на строительство центра ASAN Xidmet в Кюрдямирском районе
Президент Алиев провел рокировку глав ИВ Саатлинского и Сабирабадского районов
ГААД получит 6,4 млн манатов на восстановление 5 мостов в Гяндже
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Завершился проект Access Business Talks
В Азербайджане в селе Ивановка состоялись литературные чтения, посвященные 90-летию Василия Шукшина
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог