Террористы после поражения в Сирии сохраняют ресурсы для нападений по всему миру - Бортников

Террористы после поражения в Сирии и Ираке пытаются перегруппироваться в зонах, не подконтрольных правительственным войскам, и в лагерях беженцев, заявил директор ФСБ РФ Александр Бортников.

"Несмотря на значительные потери в Сирии и Ираке, международным террористическим организациям, в том числе, при поддержке зарубежных спонсоров, удалось сохранить ресурсную базу, достаточную для нападений по всему миру",- сказал Бортников во вторник на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ.

По его словам, крупные формирования джихадистов разбиты, но "они пытаются перегруппироваться в зонах, не подконтрольных сирийскому правительству, либо отсидеться в лагерях беженцев".

"Устойчивый характер приобретает тенденция создания боевиками новых плацдармов в Северной Африке и Юго-Восточной Азии",- отметил директор ФСБ.