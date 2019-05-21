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СНГ 21.05.2019 12:42

Террористы после поражения в Сирии сохраняют ресурсы для нападений по всему миру - Бортников

Террористы после поражения в Сирии и Ираке пытаются перегруппироваться в зонах, не подконтрольных правительственным войскам, и в лагерях беженцев, заявил директор ФСБ РФ Александр Бортников.

"Несмотря на значительные потери в Сирии и Ираке, международным террористическим организациям, в том числе, при поддержке зарубежных спонсоров, удалось сохранить ресурсную базу, достаточную для нападений по всему миру",- сказал Бортников во вторник на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ.

По его словам, крупные формирования джихадистов разбиты, но "они пытаются перегруппироваться в зонах, не подконтрольных сирийскому правительству, либо отсидеться в лагерях беженцев".

"Устойчивый характер приобретает тенденция создания боевиками новых плацдармов в Северной Африке и Юго-Восточной Азии",- отметил директор ФСБ.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, СИРИЯ, ТЕРРОРИСТЫ, БОРТНИКОВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]