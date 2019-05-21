Террористы после поражения в Сирии сохраняют ресурсы для нападений по всему миру - Бортников

Террористы после поражения в Сирии и Ираке пытаются перегруппироваться в зонах, не подконтрольных правительственным войскам, и в лагерях беженцев, заявил директор ФСБ РФ Александр Бортников.
"Несмотря на значительные потери в Сирии и Ираке, международным террористическим организациям, в том числе, при поддержке зарубежных спонсоров, удалось сохранить ресурсную базу, достаточную для нападений по всему миру",- сказал Бортников во вторник на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ.
По его словам, крупные формирования джихадистов разбиты, но "они пытаются перегруппироваться в зонах, не подконтрольных сирийскому правительству, либо отсидеться в лагерях беженцев".
"Устойчивый характер приобретает тенденция создания боевиками новых плацдармов в Северной Африке и Юго-Восточной Азии",- отметил директор ФСБ.
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