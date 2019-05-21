Мадуро предложил провести досрочные выборы в Национальную ассамблею

Президент Венесуэлы Николас Мадуро выступил за проведение досрочных выборов в Национальную ассамблею, сообщают во вторник латиноамериканские СМИ.

"Давайте проведем выборы в Национальную ассамблею. Пускай это будет мирное решение, основанное на (свободном - ИФ) избирательном процессе, демократическое и конституционное", - сказал Мадуро.

Президент Венесуэлы не уточнил, когда именно могут пройти досрочные выборы.

В соответствии с законодательством Венесуэлы, очередные выборы в Национальную ассамблею должны состояться в 2020 году. Предыдущее голосование прошло в декабре 2015 года: тогда впервые за последние 16 лет победила оппозиция.