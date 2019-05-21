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Дальнее зарубежье 21.05.2019 13:20

Мадуро предложил провести досрочные выборы в Национальную ассамблею

Президент Венесуэлы Николас Мадуро выступил за проведение досрочных выборов в Национальную ассамблею, сообщают во вторник латиноамериканские СМИ.

"Давайте проведем выборы в Национальную ассамблею. Пускай это будет мирное решение, основанное на (свободном - ИФ) избирательном процессе, демократическое и конституционное", - сказал Мадуро.

Президент Венесуэлы не уточнил, когда именно могут пройти досрочные выборы.

В соответствии с законодательством Венесуэлы, очередные выборы в Национальную ассамблею должны состояться в 2020 году. Предыдущее голосование прошло в декабре 2015 года: тогда впервые за последние 16 лет победила оппозиция.

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Тэги: ВЕНЕСУЭЛА, ПРЕЗИДЕНТ, АССАМБЛЕЯ, ВЫБОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]