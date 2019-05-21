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Дальнее зарубежье 21.05.2019 13:45

Церемония в Нормандии, посвященная 75-й годовщине высадки союзников, будет проходить не на уровне глав государств - Елисейский дворец

В Париже заявляют, что президент РФ Владимир Путин не примет участия в международной церемонии в рамках мероприятий, посвященных очередной годовщине высадке союзных войск в Нормандии во время Второй Мировой войны.

"Президент Путин не будет присутствовать. Международная церемония пройдёт под председательством французского премьер-министра, а не на уровне глав государств", - сообщили "Интерфаксу" в Елисейском дворце.

Так там ответили на вопрос, было ли президенту РФ направлено приглашение на эти мероприятия.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]