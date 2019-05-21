Украина при содействии НАТО ликвидирует могильник радиоактивных отходов

Украина подписала контракты в рамках проекта НАТО по захоронению радиоактивных отходов, которые хранятся в могильнике в Кировоградской области, на объекте "Цибулево" Министерства обороны Украины.
Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", документ был подписан во вторник в Киеве.
Ведущая страна в данном проекте Германия, один из доноров Норвегия. Агентство НАТО по поддержке и снабжению является исполнительным агентством и отвечает за все аспекты управления проектом до его завершения.
Проект будет реализовываться 18 месяцев, а его суммарная стоимость составляет EUR1,5 млн.
Ожидается, что результатом проекта станет реабилитация территории, на которой сейчас хранятся радиоактивные отходы, а также устранение угрозы незаконного распространения радиоактивных материалов.
В рамках соглашения НАТО вместе с Украиной в 2016 году был основан первый пилотный проект по захоронению радиоактивных отходов. Первым могильщиком радиоактивных отходов по степени опасности был определен объект "Вакуленчук" (Житомирская область). Проект по его ликвидации был успешно выполнен с помощью НАТО в течение 2016-2017 годов.
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