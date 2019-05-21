Президент Таджикистана призвал СНГ к сплоченности перед угрозой терроризма, исходящей из Афганистана

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон призвал участников заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств СНГ в Душанбе к расширению сотрудничества в противодействии международному терроризму, сообщает во вторник пресс-служба таджикского лидера.
"Угрозы международного терроризма и экстремизма на границе Таджикистана и Афганистана, являющейся южным рубежом СНГ, (...) всё больше возрастают, и для предотвращения этих явлений на этом приграничном участке большую роль играют постоянная сплочённость, сотрудничество, взаимная помощь и поддержка государств СНГ", - сказал Рахмон, заявление которого приводятся в сообщении пресс-службы.
Президент Таджикистана, напомнив о сложной ситуации в Афганистане, заявил, что растущая активность террористических и экстремистских группировок на южных рубежах СНГ создает угрозу безопасности и стабильности во всем регионе.
"К большому сожалению, в отношении этих террористических и экстремистских организаций отдельными странами проводится политика "двойных стандартов", они поддерживаются политически, морально, идеологически, а главное, финансово и материально", - сказал Рахмон.
Вместе с тем президент заявил, что Таджикистан "находится на переднем крае борьбы с терроризмом и организованной транснациональной преступностью и постоянно принимает практические меры для предотвращения этих губительных угроз не только для своей безопасности и стабильности, но и других государств региона", говорится в сообщении пресс-службы.
Рахмон также заявил об опасности использования террористами киберпространства, отметил проблему наркоторговли, которая является одним из источников финансирования терроризма и призвал участников заседания расширять сотрудничество в борьбе с этими преступлениями.
Он заверил, что Таджикистан продолжит "решительную борьбу с международным терроризмом и экстремизмом, организованными преступлениями и контрабандой наркотиков", отмечается в сообщении.
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