Азербайджан в январе-апреле увеличил производство продукции АПК на 4%

Объем сельскохозяйственного производства в Азербайджане в январе-апреле 2019 года составил 1 млрд 281,4 млн манатов, что на 3,9% выше показателя аналогичного периода 2018 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.
За отчетный период объем производства продукции в животноводстве составил 1 млрд 203,1 млн манатов, растениеводства – 78,3 млн манатов. При этом рост производства продукции животноводства составил 2,9%, растениеводства – 22,2%.
В отчетный период в республике произведено 166,1 тыс. тонн мяса (рост на 3%), 649,8 тыс. тонн молока (рост на 2,1%), 597,8 млн яиц (рост на 3,1%).
В январе-апреле 2019 года с тепличных хозяйств собрано 91,6 тыс. тонн овощей, что на 3% больше аналогичного периода прошлого года.
Кроме того, в январе-апреле собрано 40,6 тыс. тонн картофеля (рост в 3,5 раза).
Объем сельскохозяйственного производства в Азербайджане в 2018 году увеличился на 4,6%.
Б.Рустамбеков
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