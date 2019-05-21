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АПК 21.05.2019 12:36

Азербайджан в январе-апреле увеличил производство продукции АПК на 4%

Объем сельскохозяйственного производства в Азербайджане в январе-апреле 2019 года составил 1 млрд 281,4 млн манатов, что на 3,9% выше показателя аналогичного периода 2018 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.

За отчетный период объем производства продукции в животноводстве составил 1 млрд 203,1 млн манатов, растениеводства – 78,3 млн манатов. При этом рост производства продукции животноводства составил 2,9%, растениеводства – 22,2%.

В отчетный период в республике произведено 166,1 тыс. тонн мяса (рост на 3%), 649,8 тыс. тонн молока (рост на 2,1%), 597,8 млн яиц (рост на 3,1%).

В январе-апреле 2019 года с тепличных хозяйств собрано 91,6 тыс. тонн овощей, что на 3% больше аналогичного периода прошлого года.

Кроме того, в январе-апреле собрано 40,6 тыс. тонн картофеля (рост в 3,5 раза).

Объем сельскохозяйственного производства в Азербайджане в 2018 году увеличился на 4,6%.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АПК, ПРОИЗВОДСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]