Глава МИД Украины советует президенту Зеленскому первыми нанести визиты в Брюссель и Вашингтон

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает целесообразным для президента Украины Владимира Зеленского в первую очередь поехать в Брюссель и Вашингтон.

"Среди шагов точно должны быть - это визиты в Брюссель, в Вашингтон. И там точно должно быть изложение видения относительно изменений Украины. Для этого можно использовать конференцию по вопросам реформ в Торонто, поскольку есть приглашение от Джастина Трюдо (премьер-министра Канады - ИФ)", - сказал глава МИД в интервью интернет-изданию "Левый берег".

По его мнению, в ходе таких визитов Зеленский мог бы изложить общее видение реформ.

"Но новоизбранным президентом является он, поэтому решение будет принимать он", - отметил Климкин.

Отвечая на вопрос о том, как следует строить коммуникацию Зеленского с Россией, министр сказал: "Он понимает, что для коммуникации нужны наши международные друзья и партнеры. Он точно будет на них опираться и - с их помощью - говорить с Россией. Я это поддерживаю однозначно двумя руками. А будет это "нормандский формат", или США, или параллельно - креативных идей много, над этим можно работать".