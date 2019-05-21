Производители и продавцы обуви призвали Трампа отказаться от планов подъема пошлин на импорт обуви из КНР

Американские производители и продавцы обуви, включая Nike Inc., направили письмо президенту США Дональду Трампу с просьбой исключить обувь из списка производимых в Китае товаров, поставки которых в Штаты планируется обложить 25%-ной пошлиной.
Письмо, датированное 20 мая, было размещено на сайте американской ассоциации дистрибьюторов и ритейлеров обуви (Footwear Distributors and Retailers of America, FDRA). Обращение к Трампу подписано примерно 200 компаниями, включая Nike Inc., Under Armour Inc., Foot Locker Inc. и Reebok.
"Предлагаемое введение 25%-ной пошлины для поставок обуви будет катастрофичным для наших покупателей, наших компаний и американской экономики в целом", - говорится в письме.
Ранее Трамп заявил о планируемом повышении до 25% пошлин на товары китайского экспорта на сумму еще порядка $325 млрд, в список этих товаров входит и обувь.
В письме отмечается, что дополнительная ежегодная нагрузка на отрасль в результате повышения пошлин может составить $3 млрд, и это приведет к увеличению нагрузки на американских потребителей.
"Можем заверить вас, что любое увеличение стоимости импортируемой обуви напрямую сказывается на американских покупателях", - говорится в обращении.
"Существенное увеличение пошлин затронет каждую категорию обуви и каждый сегмент нашего общества", - считают в FDRA.
По оценкам ассоциации, планируемое Трампом увеличение пошлин увеличит ежегодные расходы на покупку обуви в США на $7 млрд.
Ранее в этом месяце Вашингтон повысил пошлины на импорт китайских товаров стоимостью $200 млрд в год с 10% до 25%.
Азербайджан может открыть посольство в Венесуэле, идут переговоры – посол в Баку
Мадуро примет участие в саммите Движения неприсоединения в октябре 2019 года в Баку – посол Венесуэлы
Азербайджанские военнослужащие примут участие в 6 конкурсах на Армейских играх – 2019
Минналогов Азербайджана до конца мая проведет секторальную оценку налоговых пустот
AzAlternativEnerji увеличило в 2018г чистый убыток на 3,6%
Нефть Brent подорожает до $75 за баррель в ближайшее время - Citigroup и UBS
Президент Алиев выделил более 20 млн манатов на строительство центра ASAN Xidmet в Кюрдямирском районе
Президент Алиев провел рокировку глав ИВ Саатлинского и Сабирабадского районов
ГААД получит 6,4 млн манатов на восстановление 5 мостов в Гяндже
Правозащитники просят Генпрокуратуру Белоруссии проверить массовые задержания цыган
В Вене самостоятельно должны урегулировать политический кризис, считает Юнкер
Голосование по недоверию правительству Австрии пройдет 27 мая - председатель
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Завершился проект Access Business Talks
В Азербайджане в селе Ивановка состоялись литературные чтения, посвященные 90-летию Василия Шукшина
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог