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Это интересно 21.05.2019 12:51

Производители и продавцы обуви призвали Трампа отказаться от планов подъема пошлин на импорт обуви из КНР

Американские производители и продавцы обуви, включая Nike Inc., направили письмо президенту США Дональду Трампу с просьбой исключить обувь из списка производимых в Китае товаров, поставки которых в Штаты планируется обложить 25%-ной пошлиной.

Письмо, датированное 20 мая, было размещено на сайте американской ассоциации дистрибьюторов и ритейлеров обуви (Footwear Distributors and Retailers of America, FDRA). Обращение к Трампу подписано примерно 200 компаниями, включая Nike Inc., Under Armour Inc., Foot Locker Inc. и Reebok.

"Предлагаемое введение 25%-ной пошлины для поставок обуви будет катастрофичным для наших покупателей, наших компаний и американской экономики в целом", - говорится в письме.

Ранее Трамп заявил о планируемом повышении до 25% пошлин на товары китайского экспорта на сумму еще порядка $325 млрд, в список этих товаров входит и обувь.

В письме отмечается, что дополнительная ежегодная нагрузка на отрасль в результате повышения пошлин может составить $3 млрд, и это приведет к увеличению нагрузки на американских потребителей.

"Можем заверить вас, что любое увеличение стоимости импортируемой обуви напрямую сказывается на американских покупателях", - говорится в обращении.

"Существенное увеличение пошлин затронет каждую категорию обуви и каждый сегмент нашего общества", - считают в FDRA.

По оценкам ассоциации, планируемое Трампом увеличение пошлин увеличит ежегодные расходы на покупку обуви в США на $7 млрд.

Ранее в этом месяце Вашингтон повысил пошлины на импорт китайских товаров стоимостью $200 млрд в год с 10% до 25%.

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Тэги: США, ОБУВЬ, ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ОБРАЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]