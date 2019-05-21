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Венесуэла потеряла $130 млрд из-за блокады США - дипломат

Общий ущерб экономике Венесуэлы в результате экономической блокады США за 2015-2018 гг. составил $130 млрд, сообщил венесуэльский посол в РФ Карлос Рафаэль Фария Тортоса.

"За 2015-2018 годы общие потери, издержки для венесуэльской экономики в результате экономической блокады, введенной Соединенными Штатами, оцениваются в $130 млрд", - сказал Фария Тортоса на брифинге во вторник.

По его словам, на эти средства экономика Венесуэлы могла бы функционировать в течение девяти лет.

Посол в РФ добавил, что в международных банках заблокированы венесуэльские средства на сумму $5 млрд 470 млн. Крупнейшая сумма - более $1,5 млрд - заблокирована в португальском Novo Banco. "В этом банке работала PDVSA, через него шли все средства, за которые наши предприятия PDVSA продавали нашу нефь", - отметил Фария Тортоса.

В Банке Англии заблокирован еще $1 млрд 323 млн в золоте, в британском банке Clearstream London - еще $517 млн, в американском Citibank - $458 млн, сообщил он. В общей сложности венесуэльские средства заблокированы более чем в 40 банках из 17 стран, сказал посол.

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Тэги: ВЕНЕСУЭЛА, ЭКОНОМИКА, УЩЕРБ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]