Венесуэла потеряла $130 млрд из-за блокады США - дипломат

Общий ущерб экономике Венесуэлы в результате экономической блокады США за 2015-2018 гг. составил $130 млрд, сообщил венесуэльский посол в РФ Карлос Рафаэль Фария Тортоса.

"За 2015-2018 годы общие потери, издержки для венесуэльской экономики в результате экономической блокады, введенной Соединенными Штатами, оцениваются в $130 млрд", - сказал Фария Тортоса на брифинге во вторник.

По его словам, на эти средства экономика Венесуэлы могла бы функционировать в течение девяти лет.

Посол в РФ добавил, что в международных банках заблокированы венесуэльские средства на сумму $5 млрд 470 млн. Крупнейшая сумма - более $1,5 млрд - заблокирована в португальском Novo Banco. "В этом банке работала PDVSA, через него шли все средства, за которые наши предприятия PDVSA продавали нашу нефь", - отметил Фария Тортоса.

В Банке Англии заблокирован еще $1 млрд 323 млн в золоте, в британском банке Clearstream London - еще $517 млн, в американском Citibank - $458 млн, сообщил он. В общей сложности венесуэльские средства заблокированы более чем в 40 банках из 17 стран, сказал посол.