Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вернул премьеру Сергею Румасу его доклад с описанием последствий поставки из РФ загрязненной хлорорганикой нефти.
"Нашумевшая проблема "ядовитой" этой нефти. Какова сейчас ситуация у нас в этом плане? Я прочитал доклад и вернул его премьер-министру. Вы мне больше не пишите эти доклады. Вы просто теряете время, - сказал Лукашенко премьеру в ходе совещания с правительством по перспективам роста экспорта и белорусской экономики во вторник.
Президента цитирует агентство БелТА.
Лукашенко пояснил свои требования к докладу: "Надо две строчки: чего вы добились положительного за последнее время".
"Зачем вы мне описываете весь свой героизм, с кем вы там встречались, с кем разговаривали, что обсуждали, как? Мне нужен результат", - сказал президент.
Как сообщалось, в Белоруссию из России с 19 апреля поступала загрязненная хлорорганикой нефть, что привело к снижению загрузки белорусских НПЗ, приостановке экспорта нефтепродуктов и транзита российской нефти через территорию страны. Кондиционная нефть из РФ начала поступать в Белоруссию 4 мая.
Лукашенко оценивал убытки от нефтяного форс-мажора в "сотни миллионов долларов". Белорусская сторона также неоднократно заявляла, что будет требовать от России компенсации прямых и косвенных издержек от поставки загрязненной нефти.
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