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СНГ 21.05.2019 14:32

Лукашенко не устроил доклад премьера Белоруссии по истории с поставками "грязной нефти" из России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вернул премьеру Сергею Румасу его доклад с описанием последствий поставки из РФ загрязненной хлорорганикой нефти.

"Нашумевшая проблема "ядовитой" этой нефти. Какова сейчас ситуация у нас в этом плане? Я прочитал доклад и вернул его премьер-министру. Вы мне больше не пишите эти доклады. Вы просто теряете время, - сказал Лукашенко премьеру в ходе совещания с правительством по перспективам роста экспорта и белорусской экономики во вторник.

Президента цитирует агентство БелТА.

Лукашенко пояснил свои требования к докладу: "Надо две строчки: чего вы добились положительного за последнее время".

"Зачем вы мне описываете весь свой героизм, с кем вы там встречались, с кем разговаривали, что обсуждали, как? Мне нужен результат", - сказал президент.

Как сообщалось, в Белоруссию из России с 19 апреля поступала загрязненная хлорорганикой нефть, что привело к снижению загрузки белорусских НПЗ, приостановке экспорта нефтепродуктов и транзита российской нефти через территорию страны. Кондиционная нефть из РФ начала поступать в Белоруссию 4 мая.

Лукашенко оценивал убытки от нефтяного форс-мажора в "сотни миллионов долларов". Белорусская сторона также неоднократно заявляла, что будет требовать от России компенсации прямых и косвенных издержек от поставки загрязненной нефти.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, НЕФТЬ, ПРЕМЬЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]