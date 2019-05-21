Порядка 60 белорусским предприятиям закрыт доступ на российский рынок, заявляет Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявляет, что около 60 предприятий республики не могут поставлять продукцию на российский рынок из-за запретов РФ, требует принять меры.

"Вопрос - он так и не снят - поставки сельхозпродукции на российский рынок. По моей информации, на сегодня около 60 белорусских предприятий полностью или частично закрыты для поставок на российский рынок", - сказал Лукашенко во вторник на совещании по актуальным вопросам экономики.

Главу государства цитирует агентство "БелТА".

"Доработались до того, чего не было раньше, что мы уже подписанные торговые балансы по сельхозпродукции не выполняем в связи с тем, что Россия не исполняет свои обязательства. Почему не принимаются меры?" - заявил президент.

В настоящее время одним из острых вопросов в отношениях Белоруссии и России является снятие ограничений на поставки белорусского продовольствия. Российская сторона периодически запрещает ввоз продукции с белорусских молоко- и мясоперерабатывающих предприятий. Кроме того, РФ вводит ограничения и на ввоз отдельных товарных групп. Так, в апреле Россия в одностороннем порядке запретила ввоз из Белоруссии говядины на кости, яблок и груш.