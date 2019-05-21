Азербайджан рассчитывает в июне-июле открыть новые рейсы в Египет – глава AZAL

ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) планирует c 8 июня открыть чартерный рейс по маршруту Баку–Каир-Баку, говорится в сообщении общества.

Вопросы дальнейшего сотрудничества в сфере гражданской авиации между Азербайджаном и Египтом обсудили президент AZAL Джахангир Аскеров и посол Египта в Баку Адель Ибрагим Ахмед Ибрагим.

В ходе встречи Аскеров сообщил, что AZAL ведет активную работу по привлечению в Азербайджан новых иностранных авиакомпаний и открытию новых рейсов. «В частности, продолжаются переговоры по открытию с 8 июня чартерного рейса по маршруту Баку-Каир-Баку, который планируется выполняться каждую субботу на самолетах Embraer-190», - сказал глава общества.

Кроме этого, по словам главы AZAL, ведутся переговоры с казахстанской авиакомпанией SCAT Airlines, получившей от Азербайджана пятую степень свободы. Ожидается, что авиакомпания будет выполнять с 18 июля еженедельные рейсы по маршруту Нур-Султан – Баку – Шарм-эль-Шейх. Полеты будут совершаться по четвергам на самолетах Boeing 757.

Дипломат, в свою очередь, отметил, что открытие новых рейсов будет способствовать развитию туризма и деловых отношений между двумя странами.

В настоящее время международный аэропорт Гейдар Алиев (Баку) обслуживает 26 авиакомпаний.

В январе-апреле 2019 года аэропорт обслужил 1,23 млн пассажиров. При этом на международных рейсах перевезено 1,06 млн пассажиров. От общего числа международных рейсов на долю AZAL пришлось 32,3%, Buta Airways – 12,3%, иностранных компаний – 55,4%.

Н.Аббасова