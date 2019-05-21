Азербайджан рассчитывает в июне-июле открыть новые рейсы в Египет – глава AZAL

ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) планирует c 8 июня открыть чартерный рейс по маршруту Баку–Каир-Баку, говорится в сообщении общества.
Вопросы дальнейшего сотрудничества в сфере гражданской авиации между Азербайджаном и Египтом обсудили президент AZAL Джахангир Аскеров и посол Египта в Баку Адель Ибрагим Ахмед Ибрагим.
В ходе встречи Аскеров сообщил, что AZAL ведет активную работу по привлечению в Азербайджан новых иностранных авиакомпаний и открытию новых рейсов. «В частности, продолжаются переговоры по открытию с 8 июня чартерного рейса по маршруту Баку-Каир-Баку, который планируется выполняться каждую субботу на самолетах Embraer-190», - сказал глава общества.
Кроме этого, по словам главы AZAL, ведутся переговоры с казахстанской авиакомпанией SCAT Airlines, получившей от Азербайджана пятую степень свободы. Ожидается, что авиакомпания будет выполнять с 18 июля еженедельные рейсы по маршруту Нур-Султан – Баку – Шарм-эль-Шейх. Полеты будут совершаться по четвергам на самолетах Boeing 757.
Дипломат, в свою очередь, отметил, что открытие новых рейсов будет способствовать развитию туризма и деловых отношений между двумя странами.
В настоящее время международный аэропорт Гейдар Алиев (Баку) обслуживает 26 авиакомпаний.
В январе-апреле 2019 года аэропорт обслужил 1,23 млн пассажиров. При этом на международных рейсах перевезено 1,06 млн пассажиров. От общего числа международных рейсов на долю AZAL пришлось 32,3%, Buta Airways – 12,3%, иностранных компаний – 55,4%.
Н.Аббасова
Азербайджан может открыть посольство в Венесуэле, идут переговоры – посол в Баку
Мадуро примет участие в саммите Движения неприсоединения в октябре 2019 года в Баку – посол Венесуэлы
Азербайджанские военнослужащие примут участие в 6 конкурсах на Армейских играх – 2019
Азербайджанская и российская Академии наук договорились о научно-техническом сотрудничестве
Центры DOST появятся 2020 году в регионах Азербайджана - Минтруда
Минздрав Азербайджана направит более 5,7 млн манатов на оснащение оборудованием двух лечебных учреждений в Баку
Президент Алиев выделил более 20 млн манатов на строительство центра ASAN Xidmet в Кюрдямирском районе
Президент Алиев провел рокировку глав ИВ Саатлинского и Сабирабадского районов
ГААД получит 6,4 млн манатов на восстановление 5 мостов в Гяндже
Правозащитники просят Генпрокуратуру Белоруссии проверить массовые задержания цыган
В Вене самостоятельно должны урегулировать политический кризис, считает Юнкер
Голосование по недоверию правительству Австрии пройдет 27 мая - председатель
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Завершился проект Access Business Talks
В Азербайджане в селе Ивановка состоялись литературные чтения, посвященные 90-летию Василия Шукшина
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог