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Транспорт и связь 21.05.2019 13:14

Азербайджан рассчитывает в июне-июле открыть новые рейсы в Египет – глава AZAL

ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) планирует c 8 июня открыть чартерный рейс по маршруту Баку–Каир-Баку, говорится в сообщении общества.

Вопросы дальнейшего сотрудничества в сфере гражданской авиации между Азербайджаном и Египтом обсудили президент AZAL Джахангир Аскеров и посол Египта в Баку Адель Ибрагим Ахмед Ибрагим.

В ходе встречи Аскеров сообщил, что AZAL ведет активную работу по привлечению в Азербайджан новых иностранных авиакомпаний и открытию новых рейсов. «В частности, продолжаются переговоры по открытию с 8 июня чартерного рейса по маршруту Баку-Каир-Баку, который планируется выполняться каждую субботу на самолетах Embraer-190», - сказал глава общества.

Кроме этого, по словам главы AZAL, ведутся переговоры с казахстанской авиакомпанией SCAT Airlines, получившей от Азербайджана пятую степень свободы. Ожидается, что авиакомпания будет выполнять с 18 июля еженедельные рейсы по маршруту Нур-Султан – Баку – Шарм-эль-Шейх. Полеты будут совершаться по четвергам на самолетах Boeing 757.

Дипломат, в свою очередь, отметил, что открытие новых рейсов будет способствовать развитию туризма и деловых отношений между двумя странами.

В настоящее время международный аэропорт Гейдар Алиев (Баку) обслуживает 26 авиакомпаний.

В январе-апреле 2019 года аэропорт обслужил 1,23 млн пассажиров. При этом на международных рейсах перевезено 1,06 млн пассажиров. От общего числа международных рейсов на долю AZAL пришлось 32,3%, Buta Airways – 12,3%, иностранных компаний – 55,4%.

Н.Аббасова

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Тэги: ЕГИПЕТ, РЕЙСЫ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]