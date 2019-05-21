Каракас сможет выплатить Москве транш по долгу - посол Венесуэлы

В Карасе не видят проблем с выплатой очередного транша по долгу перед Россией в связи с санкциями США, заявил во вторник посол Венесуэлы в России Карлос Рафаэль Тортоса.

"Нет, не видим проблемы в этом", - сказал Тортоса, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Он подчеркнул, что у Каракаса и Москвы есть план действий, который "позволит Венесуэле выполнить свои обязательства перед Россией".