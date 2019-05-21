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Дальнее зарубежье 21.05.2019 15:01

Каракас сможет выплатить Москве транш по долгу - посол Венесуэлы

В Карасе не видят проблем с выплатой очередного транша по долгу перед Россией в связи с санкциями США, заявил во вторник посол Венесуэлы в России Карлос Рафаэль Тортоса.

"Нет, не видим проблемы в этом", - сказал Тортоса, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Он подчеркнул, что у Каракаса и Москвы есть план действий, который "позволит Венесуэле выполнить свои обязательства перед Россией".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ВЕНЕСУЭЛА, РОССИЯ, ДОЛГ, ТРАНШ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]