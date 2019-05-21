Азербайджан с 2020г станет донором Азиатского фонда развития

Азербайджан планирует с 2020 года войти в состав стран-доноров Азиатского фонда развития, сообщил министр финансов Самир Шарифов.

"У Азиатского банка развития есть собственный донорский фонд – Азиатский фонд развития. С 2020 года мы планируем войти в число стран-доноров данного фонда. На средства фонда осуществляется финансирование различных проектов в странах-членах АБР", - сказал Шарифов во вторник журналистам.

По его словам, средства, которые Азербайджан планирует выделить для Фонда, будут учтены в расходах государственного бюджета на 2020 год.

"Пока говорить что-то конкретное о выделяемых средствах рано. Они будут предусмотрены в госбюджете на 2020 год. Естественно сумма будет не очень крупной", - сказал министр.

Азербайджан является членом АБР с 1999 года. За период сотрудничества банк предоставил республике кредитов на сумму более $4 млрд.

А. Мамедов