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Финансы 21.05.2019 13:20

Азербайджан с 2020г станет донором Азиатского фонда развития

Азербайджан планирует с 2020 года войти в состав стран-доноров Азиатского фонда развития, сообщил министр финансов Самир Шарифов.

"У Азиатского банка развития есть собственный донорский фонд – Азиатский фонд развития. С 2020 года мы планируем войти в число стран-доноров данного фонда. На средства фонда осуществляется финансирование различных проектов в странах-членах АБР", - сказал Шарифов во вторник журналистам.

По его словам, средства, которые Азербайджан планирует выделить для Фонда, будут учтены в расходах государственного бюджета на 2020 год.

"Пока говорить что-то конкретное о выделяемых средствах рано. Они будут предусмотрены в госбюджете на 2020 год. Естественно сумма будет не очень крупной", - сказал министр.

Азербайджан является членом АБР с 1999 года. За период сотрудничества банк предоставил республике кредитов на сумму более $4 млрд.

А. Мамедов

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Тэги: АБР, ФОНД, ДОНОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]