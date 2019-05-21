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Здравоохранение 21.05.2019 13:23

Минздрав Азербайджана направит более 5,7 млн манатов на оснащение оборудованием двух лечебных учреждений в Баку

Министерство здравоохранения Азербайджана направит более 5,7 млн манатов на оснащение медицинским оборудованием лечебных учреждений в Баку.

Согласно материалам, опубликованным на сайте www.tender.gov.az, Минздрав подписал соглашение на выполнение этих работ с компанией «Arash Medical Company».

В частности, первый контракт предусматривает оснащение медоборудованием нового корпуса на территории Объединенной городской больницы №7 в поселке Маштага (стоимость - 2 млн 223,235 тыс. манатов). Второй контракт предусматривает оснащение медоборудованием Республиканского детского костно-туберкулезного санатория для детей и подростков имени профессора Гиндеса (стоимость - 3 млн 502,873 тыс. манатов).

Р.Бабаев

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Тэги: БОЛЬНИЦА, ОСНАЩЕНИЕ, ПОДРЯДЧИК

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]