Минздрав Азербайджана направит более 5,7 млн манатов на оснащение оборудованием двух лечебных учреждений в Баку

Министерство здравоохранения Азербайджана направит более 5,7 млн манатов на оснащение медицинским оборудованием лечебных учреждений в Баку.

Согласно материалам, опубликованным на сайте www.tender.gov.az, Минздрав подписал соглашение на выполнение этих работ с компанией «Arash Medical Company».

В частности, первый контракт предусматривает оснащение медоборудованием нового корпуса на территории Объединенной городской больницы №7 в поселке Маштага (стоимость - 2 млн 223,235 тыс. манатов). Второй контракт предусматривает оснащение медоборудованием Республиканского детского костно-туберкулезного санатория для детей и подростков имени профессора Гиндеса (стоимость - 3 млн 502,873 тыс. манатов).

Р.Бабаев