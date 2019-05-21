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Регион 21.05.2019 13:37

Рухани заявил о невозможности переговоров с США по ядерной программе Тегерана

Президент Ирана Хасан Рухани выступил за жесткую позицию в отношении США по вопросу соглашения об иранской ядерной программе, сообщает во вторник информагентство Anadolu.

"В нынешних условиях переговоры невозможны. Сложившиеся условия требуют сопротивления и борьбы", - цитирует агентство слова Рухани, сказанные на встрече с духовенством в Тегеране.

"Враги всегда хотели, чтобы Иран первым начал нагнетать напряженность, но мы не стали этого делать. Некоторые из них хотели, чтобы мы вышли из ядерного соглашения. Если бы Иран вышел из ядерной сделки, то не только США, но и мировая общественность, и ООН ввели бы санкции против Тегерана", - подчеркнул иранский президент.

В последние недели отношения между Тегераном и США обострились. Иран в соответствии с указанием Высшего совета национальной безопасности официально прекратил выполнять ряд обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), подписанному в 2015 году.

СВПД ограничивает Иран в обогащении урана до 3,67%. Это делает возможным использовать уран для атомных электростанций, однако этого недостаточно для создания ядерного оружия.

Однако президент США Дональд Трамп раскритиковал сделку и вышел из нее. 5 ноября 2018 года вновь вступили в силу американские санкции против Ирана, существовавшие до подписания СВПД.

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Тэги: ИРАН, ПРЕЗИДЕНТ, АТОМ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]