Зарплаты сотрудников администрации президента вернулись к уровню 2015 года - Песков

В Кремле подтвердили информацию о восстановлении уровня зарплаты сотрудникам администрации президента и аппарата правительства, урезанной на 10% в 2015 году.
"Это действительно так. К сожалению, речь не идет об увеличении, просто вернули те 10%, которые срезали в 2015 году", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов во вторник.
Он отметил при этом, что принятое четыре года назад решение было связано с дефицитом бюджета.
"Сейчас бюджет исполняется с профицитом, и эти факторы, которые требовали сокращения зарплаты на 10%, они сейчас исчезли. Поэтому зарплата вернулась в прежнее состояние", - сказал пресс-секретарь главы государства.
На вопрос, от каких показателей зависит увеличение зарплаты сотрудникам Кремля и аппарата правительства, Песков ответил: "Наверное, эти показатели опять же связаны с бюджетом, увеличением профицита. Потом это не может исполняться только в отношении госслужащих - связано с общим уровнем зарплат".
По его словам, "пока таких факторов нет, и пока об увеличении речь не идет".
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