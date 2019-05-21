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СНГ 21.05.2019 15:14

Зарплаты сотрудников администрации президента вернулись к уровню 2015 года - Песков

В Кремле подтвердили информацию о восстановлении уровня зарплаты сотрудникам администрации президента и аппарата правительства, урезанной на 10% в 2015 году.

"Это действительно так. К сожалению, речь не идет об увеличении, просто вернули те 10%, которые срезали в 2015 году", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов во вторник.

Он отметил при этом, что принятое четыре года назад решение было связано с дефицитом бюджета.

"Сейчас бюджет исполняется с профицитом, и эти факторы, которые требовали сокращения зарплаты на 10%, они сейчас исчезли. Поэтому зарплата вернулась в прежнее состояние", - сказал пресс-секретарь главы государства.

На вопрос, от каких показателей зависит увеличение зарплаты сотрудникам Кремля и аппарата правительства, Песков ответил: "Наверное, эти показатели опять же связаны с бюджетом, увеличением профицита. Потом это не может исполняться только в отношении госслужащих - связано с общим уровнем зарплат".

По его словам, "пока таких факторов нет, и пока об увеличении речь не идет".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, ЗАРПЛАТЫ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]