Белоруснефть удвоила суточную добычу нефти в Эквадоре

ПО "Белоруснефть" ввело в эксплуатацию десятую нефтяную скважину на месторождении Армадильо в Эквадоре, что позволило удвоить добычу нефти по сравнению с уровнем в начале года и довести ее до 500 тонн в сутки, сообщил агентству "Интерфакс-Запад" начальник управления внешнеэкономической деятельности "Белоруснефти" Андрей Бохан.

"Ввод этой скважины позволил достичь знаковой для нас цифры в Эквадоре - теперь со всех десяти скважин добываем в сутки 500 тонн. С начала года объем суточной добычи увеличился более чем на 200 тонн. Таким образом, за счет четырех скважин, пробуренных в 2019 году, нам удалось нарастить добычу почти в два раза", - сказал Бохан.

По его словам, несмотря на высокие геологоразведочные риски, все скважины в Эквадоре вышли на эффективную работу. "Специалисты детально проанализировали всю информацию, затем уже в Белоруссии геологи провели обработку, интерпретацию сейсмических данных, построили геологические модели месторождения. После бурения каждой скважины проводились своевременные уточнения с учетом геологических и динамических моделей месторождения", - пояснил он.

Бохан подчеркнул, что в текущем году планируется расширить эксплуатационный фонд на месторождении Армадильо (Блок 55). "В этом году планируется, кроме четырех уже построенных скважин, пробурить еще две и довести эксплуатационный фонд до 12 скважин. Также в планах завершение строительства всей наземной инфраструктуры по подготовке нефти и воды на месторождении Армадильо", - добавил Бохан.

В Эквадоре с 2013 года действует дочернее предприятие "Белоруснефти" - АО "Сервис Ойл Эквадор Эквасервойл С.А.". По контракту с компанией Petroamazonas разрабатывается нефтяное месторождение Армадильо (Блок 55). Проект включает оптимизацию производства, развитие инфраструктуры, геологоразведку, бурение и ремонт скважин на месторождении Армадильо, выработку методик увеличения нефтеотдачи. В 2017 году "Белоруснефть" добыла на Армадильо первые 25 тыс. тонн нефти, в 2018 году добыча превысила 100 тыс. тонн. ПО "Белоруснефть" планирует увеличить добычу нефти в Эквадоре до 250 тыс. тонн в 2020 году. По договору с Petroamazonas на месторождении Армадильо всего планируется построить 11 скважин. По оценке геологов, нефтяные запасы Армадильо превышают 1,5 млн тонн.