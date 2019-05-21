Совет ЕС принял решение изменить после Brexit состав двух консультативных комитетов

Совет ЕС во вторник утвердил предложения по изменению состава Комитета регионов и Европейского социально-экономического комитета с целью адаптации этих консультативных органов Евросоюза к предстоящему выходу Великобритании из ЕС, говорится в коммюнике Совета.

После Brexit, сообщает пресс-служба совета, в каждом комитете высвободится по 24 места, занятых представителями Великобритании.

После выхода Великобритании в каждом комитете будет дополнительно выделено по одному месту - для Кипра, Люксембурга и Эстонии, которые лишились их при последнем перераспределении, после вступления в ЕС Хорватии.

Остальные 21 место резервируются на случай возможного будущего расширения ЕС, отмечается в коммюнике.

В итоге число членов каждого комитета после Brexit сократится с 350 до 329.

Новые правила вступят в силу в начале следующего пятилетнего мандата каждого комитета, то есть с 26 января 2020 года для Комитета регионов, и с 21 сентября 2020 года - для Европейского социально-экономического комитета.

В обоих решениях Совета ЕС содержится оговорка на тот случай, если Великобритания к этим датам все еще будет оставаться в составе ЕС. При таком сценарии состав комитетов сохранится в нынешнем виде - до юридически оформленного выхода Соединенного Королевства из ЕС.