ОЭСР ухудшила прогноз роста мировой экономики в 2019г до 3,2% с 3,3%

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) ожидает роста мировой экономики в 2019 году на 3,2% вместо ранее прогнозировавшихся 3,3%.

По итогам 2018 года подъем реального ВВП составлял 3,5%.

В 2020 году ОЭСР рассчитывает на усиление роста глобального ВВП до 3,4%, сообщается в отчете. Это совпадает с предыдущим прогнозом, опубликованном в марте.

"Глобальный рост резко замедлился в конце 2018 года и в настоящее время стабилизируется на умеренном уровне, - отмечается в отчете Economic Outlook. - Эскалация торговых конфликтов и опасная финансовая уязвимость угрожают новым ослаблением активности, подрывая инвестиции и доверие во всем мире".

Ожидается, что в ближайшие два года мировая экономика продемонстрирует умеренный, но хрупкий рост. Уязвимости связаны с торговой напряженностью, высокой политической неопределенностью, рисками на финансовых рынках и замедлением темпов подъема экономики Китая, и все это может еще больше ограничить сильный и устойчивый глобальный подъем в среднесрочной перспективе, полагают эксперты организации.

Увеличение объема мировой торговли, по прогнозам, в 2019 году составит чуть более 2% - это минимальные темпы роста за десятилетие. В следующем году ожидается ускорение до 3,1%.

В государствах G20 ВВП, вероятно, вырастет на 3,4% в этом году и 3,6% в следующем. Ранее оценки составляли соответственно 3,5% и 3,7%.

Экономика США, как ожидается, увеличится в 2019 году на 2,8% и в 2020 году на 2,3% против прежде предполагавшихся 2,6% и 2,2%.

Прогноз для еврозоны на ближайшие два года был улучшен на 0,2 процентного пункта - до 1,2% и 1,4% соответственно. В том числе в Германии ожидается экономический рост на 0,7% в текущем году (без изменения) и на 1,2% в следующем году (против 1,1% ранее), оценка для Франции сохранена на уровне 1,3% на оба года, для Италии повышена до нуля (со снижения на 0,2%) и до 0,6% (с 0,5%).

Как ожидается, экономика Великобритании в 2019 году вырастет на 1,2% (в марте прогноз был 0,8%), при этом в следующем году подъем ослабнет до 1% (ранее предполагалось 0,9%).

В то же время прогноз для ВВП Японии на этот год был снижен до 0,7% с 0,8%, а на 2020 год - до 0,6% с 0,7%.

В Китае по-прежнему ожидается подъем экономики соответственно на 6,2% и на 6%.

Индия останется лидером роста в G20: ее экономика усилит подъем с 7% в прошлом году до 7,2% в 2019 году и 7,4% в 2020 году (в марте ожидалось 7,3%), отмечает ОЭСР.

Для ЮАР прогноз был существенно ухудшен: до 1,2% с 1,7% на текущий год и до 1,7% с 2% на 2020 год.

ОЭСР повысила прогноз роста ВВП России на 2020 год до 2,1% с ожидавшихся в марте 1,5%. Прогноз на этот год оставлен на уровне 1,4%.

Созданная в 1961 году ОЭСР - одна из ведущих экономических организаций мира, которая включает 36 наиболее развитых государств. В настоящее время в нее входят Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Литва, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея и Япония. Штаб-квартира ОЭСР находится в Париже.