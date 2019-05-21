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Регион 21.05.2019 15:29

Грузия и США осенью подпишут трехлетнее соглашение об оборонном сотрудничестве - Минобороны

Грузия и США осенью намерены подписать трехлетнее рамочное соглашение о сотрудничестве в сфере обороны, сообщил министр обороны Грузии Леван Изория после встречи в Вашингтоне с заместителем главы Пентагона по политическим вопросам Джоном Рудом.

Изория заявил, что соглашение будет способствовать усилению оборонного сотрудничества с США и позволит Грузии еще больше сблизиться с НАТО и подготовиться к вступлению в Североатлантический альянс, говорится в сообщении пресс-службы грузинского военного ведомства.

"На встрече мы также обсудили необходимость расширения формата и масштабов многонациональных учений в Грузии с целью укрепления безопасности Черного моря", - сказал министр обороны.

Кроме того Изория сообщил, что обсудил вопрос о проведении в 2022 году в Грузии масштабных учений НАТО с представителями командования объединенных сил альянса.

По его словам, на переговорах в Вашингтоне также обсуждался вопрос о дальнейшей помощи США в модернизации Вооруженных сил Грузии и оснащении их отвечающим стандартам НАТО вооружением.

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Тэги: ГРУЗИЯ, США, МИНОБОРОНЫ, СОГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]