Грузия и США осенью подпишут трехлетнее соглашение об оборонном сотрудничестве - Минобороны

Грузия и США осенью намерены подписать трехлетнее рамочное соглашение о сотрудничестве в сфере обороны, сообщил министр обороны Грузии Леван Изория после встречи в Вашингтоне с заместителем главы Пентагона по политическим вопросам Джоном Рудом.

Изория заявил, что соглашение будет способствовать усилению оборонного сотрудничества с США и позволит Грузии еще больше сблизиться с НАТО и подготовиться к вступлению в Североатлантический альянс, говорится в сообщении пресс-службы грузинского военного ведомства.

"На встрече мы также обсудили необходимость расширения формата и масштабов многонациональных учений в Грузии с целью укрепления безопасности Черного моря", - сказал министр обороны.

Кроме того Изория сообщил, что обсудил вопрос о проведении в 2022 году в Грузии масштабных учений НАТО с представителями командования объединенных сил альянса.

По его словам, на переговорах в Вашингтоне также обсуждался вопрос о дальнейшей помощи США в модернизации Вооруженных сил Грузии и оснащении их отвечающим стандартам НАТО вооружением.