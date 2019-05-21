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СНГ 21.05.2019 15:45

Досрочные выборы на Украине могут пройти 21 или 28 июля - вице-спикер Рады

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко после консультаций президента Владимира Зеленского с руководством парламента и лидерами фракций заявила, что возможной датой внеочередных выборов в Верховную Раду будет 21 или 28 июля.

"Насколько мы понимаем, новый президент планирует выпустить такой указ (о выборах - ИФ) не сегодня, а в ближайшие дни для того, чтобы соблюсти этот срок, чтобы выборы прошли в воскресенье за 60 дней. Это будет или 21 июля, или 28 июля", - сказала она журналистам после консультаций.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, ВЫБОРЫ, ДАТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]