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СНГ 21.05.2019 16:06

Зеленский предлагает изменить избирательное законодательство на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский намерен просить Верховную Раду провести внеочередное заседание, чтобы утвердить изменения в избирательном законодательства, сказала первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

"Согласно этим консультациям, есть такая инициатива новоизбранного президента: обратиться к Верховной Раде относительно проведения внеочередной сессии (пленарного заседания - ИФ) Верховной Рады, на которой провести такие изменения (избирательного - ИФ) законодательства. Все фракции и политические группы будут определяться", - сказала Геращенко журналистам у здания администрации президента после консультаций у главы государства.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, ЗЕЛЕНСКИЙ, ПАРЛАМЕНТ, ПРЕДЛОЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]