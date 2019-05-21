Зеленский предлагает изменить избирательное законодательство на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский намерен просить Верховную Раду провести внеочередное заседание, чтобы утвердить изменения в избирательном законодательства, сказала первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

"Согласно этим консультациям, есть такая инициатива новоизбранного президента: обратиться к Верховной Раде относительно проведения внеочередной сессии (пленарного заседания - ИФ) Верховной Рады, на которой провести такие изменения (избирательного - ИФ) законодательства. Все фракции и политические группы будут определяться", - сказала Геращенко журналистам у здания администрации президента после консультаций у главы государства.