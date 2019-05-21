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Регион 21.05.2019 14:09

Армянская оппозиция встревожена действиями Пашиняна

Оппозиционная Армянская революционная федерация "Дашнакцутюн" (АРФД) считает, что действия правительства Армении создают в стране атмосферу вражды и нетерпимости, призывает к сплочению и борьбе "против политики властей".

"Необдуманные, противоречащие, вызывающие множество вопросов решения властей по ряду вопросов, агрессивное отвержение инакомыслия создают атмосферу вражды и нетерпимости. Мания искать в политическом и общественном поле предателей и заговорщиков ставит под угрозу национальную безопасность", - говорится в заявлении верховного органа партии, распространенном во вторник.

В партии считают, что в течение последнего года власти имели достаточную легитимность, чтобы начать содержательные реформы во всех сферах, в том числе, судебно-правовой.

"Не реализовав данные премьер-министру конституцией и законодательством широкие полномочия и обязательства, Никол Пашинян взял на вооружение стратегию спекулирования народом", - отмечается в заявлении.

Согласно заявлению, намерение властей применить в стране "переходное правосудие, механизмы и содержание которого неизвестны, приведет к разрушению системы правосудия".

"Считаем ситуацию тревожной. Неверным путем невозможно достичь верного финала. Ответственным за создавшуюся ситуацию и последствия являются власти. Тем не менее, нельзя в статусе наблюдателя следить, как разваливается государство, как недальновидное политическое поведение расшатывает основы нашей государственности. Настало время сплотиться и пресечь этот бесперспективный процесс", - отмечается в заявлении.

В четверг, 23 мая, партия созывает митинг своих сторонников в центре Еревана.

Пашинян накануне призвал своих сторонников с утра в понедельник заблокировать все здания судов в республике. Он заявил, что 20 мая намерен объявить "второй, самый важный этап армянской революции".

Заявление о блокировании судов последовало после решения суда об освобождении из-под ареста экс-президента Армении Роберта Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя в связи с событиями марта 2008 года.

На совещании с участием военного, судебного, политического руководства республики Пашинян заявил о готовности внести изменения в конституцию для проведения в стране судебной реформы.

"Настало время хирургического вмешательства. Все без исключения судьи должны быть подвергнуты проверке на соответствие занимаемой должности. Общество должны иметь полную информацию об имуществе, связях судей", - сказал Пашинян.

"Все судьи, которые знают, что не могут быть честными, также должны подать в отставку. Считаем, что внедрение механизмов переходного правосудия является необходимостью. Если необходимо провести конституционные реформы или общенародный референдум, то мы пойдем и по этому пути, чтобы в конечном итоге иметь независимую и честную судебную систему", - заявил Пашинян.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ОППОЗИЦИЯ, ЗАЯВЛЕНИЕ


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