Сайты с призывами к массовым беспорядкам будут блокироваться во время Евроигр в Белоруссии

В Белоруссии во время проведения II Европейских игр в июне намерены блокировать все сайты с призывами к участию в несанкционированных массовых акциях.

Соответствующее решение содержится в указе N191, в котором определены меры безопасности в период проведения Евроигр в Минске, текст которого опубликован на сайте Национального правового интернет-портала.

Согласно документу, в случае обнаружения с 20 мая по 30 июня текущего года на интернет-ресурсах информации, содержащей призывы к массовым беспорядкам, участию в массовых мероприятиях, осуществлению экстремистской деятельности или иных действий, способных дезорганизовать проведение Европейских игр, то в течение суток такие сайты должны быть заблокированы.

Кроме того, во время Евроигр будет запрещено использовать беспилотники на спортивных объектах, в гостиницах и фан-зонах. При нарушении запрета беспилотные аппараты будут изыматься до 2 июля текущего года.

В документе также прописан порядок привлечения к охране общественного порядка и обеспечению безопасности военнослужащих Вооруженных сил. Отдельно работникам охраны гостиниц разрешается проводить личный досмотр, досмотр вещей и документов, транспортных средств.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют 200 комплектов наград в 15 видах спорта.