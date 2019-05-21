Правозащитники просят Генпрокуратуру Белоруссии проверить массовые задержания цыган

Председатель правозащитного центра "Весна" Алесь Беляцкий направил в Генеральную прокуратуру Белоруссии заявление с просьбой провести проверку законности задержаний граждан цыганской национальности 16 мая в Могилеве, говорится в сообщении центра.
"Из многочисленных сообщений в ряде СМИ стало известно, что 16 мая 2019 года в Могилеве в результате рейда правоохранительных органов, который проводился в рамках расследования уголовного дела по факту предполагаемого убийства сотрудника ГАИ Евгения Потаповича, происходили массовые задержания граждан цыганской национальности", - отметили в "Весне".
Председатель правозащитного центра Беляцкий подчеркнул, что все задержания происходили исключительно по национальному признаку. По его мнению, озвученная СМИ информация о возможной причастности к предполагаемому убийству сотрудника ГАИ представителей цыган в совокупности с подобного рода демонстративными действиями МВД могли привести к серьезным опасным последствиям в отношении этой национальной группы.
В связи с этим Беляцкий направил в Генпрокуратуру заявление, в котором просит провести прокурорскую проверку законности задержаний граждан цыганской национальности и принять соответствующие меры прокурорского реагирования. Кроме того, руководитель центра просит внимательно рассмотреть необоснованные случаи применения силы, физического насилия, неоказания необходимой помощи в отношении задержанных, условия их содержания.
Как сообщалось, сотрудник ГАИ был обнаружен мертвым в Могилевском районе 16 мая. По информации ряда белорусских Telegram-каналов, милиционер был похищен неизвестными лицами цыганской или кавказской национальности на "Волге" с российскими регистрационными знаками. После этого в ряде СМИ появилась информации о массовых задержаниях цыган в Могилеве.
В минувший понедельник Следственный комитет заявил, что основная версия смерти сотрудника ГАИ в Могилевской области - суицид.
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